SBK-Test in Portimao mit Marquez, Bagnaia – und Rossi

Acht aktuelle MotoGP-Piloten nutzen den zweitägigen Superbike-WM-Test in Portimao, um mit Serienmaschinen Runden zu drehen. Unter ihnen die Champions Pecco Bagnaia und Marc Marquez sowie Altmeister Valentino Rossi.

Die neue MotoGP-WM-Saison startet in weniger als eineinhalb Monaten am 10. März auf dem Losail Circuit nahe Doha in Katar. Während sich das Team Tech3 GASGAS am Montag präsentierte, absolvieren acht aktuelle MotoGP-Piloten in Portugal einen vom Ducati-Superbike-WM-Werksteam organisierten Trainingstag. Bis auf Jorge Martin sehen wir alle derzeitigen MotoGP-Piloten vom Hersteller aus Borgo Panigale in Portimao, die Strecke ist auch noch für Dienstag gemietet.

Auch Valentino Rossi (44) ist an der Algarve dabei: Er steuert wie immer eine Yamaha R1 in seinen typischen Farben und teilt sich die Box mit Halbbruder Luca Marini (Repsol Honda), der mit einer Honda Fireblade ausrückt.

In einer weiteren Box gibt es einen Ducati-Dreierpack mit MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia, Pramac-Ducati-Neuling Franco Morbidelli und VR46-Pilot Marco Bezzecchi. Alle drei Asse sitzen auf knallroten Panigale V4S mit 1100 ccm. Die dritte Box belagert VR46-Neuling Fabio Di Giannantonio gemeinsam mit Routinier Andrea Migno, der als Assistenzcoach für VR46 arbeitet, sowie Celestino Vietti, der nun in der Moto2-WM bei Red Bull KTM Ajo fährt und in Portimao eine Supersport-Maschine steuert.

Ein paar Tore weiter stehen in der Boxengasse von Portimao die beiden Gresini-Ducati von Marc Marquez und Bruder Alex in himmelblauer Farbgebung, die ohne Transponder fahren und entsprechend nicht in der Zeitenliste auftauchen. Für die Marquez-Brüder geht es anschließend gleich weiter zu einem Sponsor-Termin nach Jakarta in Indonesien.

Um 14 Uhr Ortszeit, Portimao liegt eine Stunde hinter MEZ, ist Bagnaia der schnellste der MotoGP-Piloten und verliert knapp 3,3 sec auf den besten Superbike-Fahrer Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

Zeiten der MotoGP-Piloten in Portimao, 14 Uhr (29.1.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,203 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,807

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,986

4. Luca Marini (I), Honda, 1:44,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:44,526

6. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:44,685

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:45,358

– Marc Marquez (E), Ducati, ohne Transponder

– Alex Marquez (E), Ducati, ohne Transponder