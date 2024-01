MotoGP Argentinien abgesagt – nur 21 Grands Prix?

Die Absage des für den 5. bis 7. April angesetzten Argentinien-GP in Termas de Río Hondo zeichnete sich ab, demnächst wird sie offiziell. Ein MotoGP-Event im wichtigen Markt Südamerika ist damit Fehlanzeige.

2023 hätte das Finale der Superbike-WM in San Juan Villicum in Argentinien stattfinden sollen. Doch trotz gutem Zuschauerzuspruch in den Jahren zuvor brach der örtliche Promoter den Vertrag mit Rechteinhaber Dorna und zog es vor eine Strafe zu bezahlen, statt einen weiteren Event auszurichten. Der Hauptgrund ist die hohe Inflationsrate in dem südamerikanischen Land, die im Dezember 2023 erschreckende 211,4 Prozent betrug. Argentiniens neuer Präsident Javier Milei verfolgt deshalb eine rigorose Sparpolitik.

Jetzt folgt auch die Absage des prestigeträchtigen MotoGP-Events in Termas de Río Hondo, des größten Motorsportereignis’ in Argentinien, das immer wieder in der Kritik stand und einige Turbulenzen durchmachte. Damit verschwindet Südamerika sehr zum Ärger der Hersteller von der Landkarte der Motorrad-WM, denn der Subkontinent ist ein riesiger Absatzmarkt und die Rennen dort wurden wegen der Zeitverschiebung in Europa zur besten Sendezeit am Abend übertragen.

Hinzu kommt: Jetzt muss der gesamte Tross nur für die Rennen in Texas vom 12.–14. April nach Amerika fliegen und die Dorna kann die Kosten für die Fracht nicht auf zwei Events aufteilen, wodurch die alleinstehende Veranstaltung in den USA sehr teuer wird. Außerdem sind Flüge, Leihautos und Hotels für Argentinien seit Monaten gebucht und lassen sich nur teilweise stornieren.

Seit 2014 hielt der MotoGP-Zirkus im «Autódromo Termas de Río Hondo» regelmäßig den Argentinien-GP ab, mit Unterbrechungen in den Corona-Jahren 2020 und 2021. Bis dahin mussten sich die dortigen Fans lange gedulden: Argentinien war zuletzt im Jahr 1999 Gastgeber eines Motorrad-GP gewesen, damals fand das Rennen noch im «Autodromo Oscar Alfredo Gálvez in Buenos Aires» statt.

Immer wieder wurde versucht, einen Grand Prix in Südamerika durchzuführen, doch Pläne für Brasilien und Chile scheiterten. Und nun auch Argentinien.

2024 sollten erstmals 22 Motorrad-Grands-Prix stattfinden. Mit dem Balaton Circuit in Ungarn, rund 95 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Budapest gelegen, nannte die Dorna im Vorjahr bei der Veröffentlichung des Kalenders 2024 einen Reserveschauplatz, der jetzt theoretisch für Argentinien nachrückt. Allerdings ist aus Ungarn zu hören, dass die Strecke womöglich nicht rechtzeitig den MotoGP-Standards entsprechen wird. Die SBK-Premiere in Balaton wurde deshalb erst auf Ende August terminiert.

Sollte Balaton nicht für Argentinien einspringen können, schrumpft der Kalender auf immer noch herausfordernde 21 Events.

MotoGP-Kalender 2024:

10. März: Losail* Circuit/Katar

24. März: Portimão***/Portugal

14. April: Circuit of The Americas/USA

28. April: Jerez/Spanien

12. Mai: Le Mans/Frankreich

26. Mai: Catalunya/Spanien

02. Juni: Mugello/Italien

16. Juni: Sokol Circuit**/Kasachstan

30. Juni: Assen/Niederlande

07. Juli: Sachsenring/Deutschland

04. August: Silverstone/GB

18. August: Red Bull Ring/Österreich

01. September: MotorLand Aragón/Spanien

08. September: Misano/Italien

22. September: Buddh International Circuit***/Indien

29. September: Mandalika/Indonesien

06. Oktober: Motegi/Japan

20. Oktober: Phillip Island/Australien

27. Oktober: Buriram/Thailand

03. November: Sepang/Malaysia

17. November: Valencia/Spanien



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Piste noch nicht homologiert, Vertrag nicht fixiert

*** = abhängig von neuem Vertrag