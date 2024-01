MotoGP-Kalender 2024: Argentinien-GP fraglich

In knapp zehn Wochen sollte der MotoGP-Tross in Las Termas/Argentinien den dritten Grand Prix der Saison 2024 bestreiten, allerdings droht dem Event jetzt aufgrund der Sparpolitik von Präsident Javier Milei eine Absage.

Seit 2014 hielt der MotoGP-Zirkus im «Autódromo Termas de Río Hondo» regelmäßig den Argentinien-GP ab. Den ersten Drei-Jahres-Vertrag hatte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta in Buenos Aires mit der damaligen Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchner persönlich unterzeichnet.

Bis dahin mussten sich die dortigen Fans lange gedulden, Argentinien war zuletzt im Jahr 1999 Gastgeber eines Motorrad-GP gewesen. Damals fand das Rennen noch im «Autodromo Oscar Alfredo Gálvez in Buenos Aires» statt.

Das «Autódromo Termas de Río Hondo» liegt 1185 Kilometer von Buenos Aires entfernt in einem Thermengebiet in der Provinz Santiago del Estero, sechs Kilometer außerhalb der Stadt Las Termas de Río Hondo, die ihm den Namen gab. Jarno Zaffelli designte die 4,805 km lange Strecke. Konstruiert wurde die Piste 2007, im Jahr 2012 wurden erste Umbauarbeiten für die GP-Homologation vorgenommen. Das Layout enthält neun Rechts- und fünf Linkskurven, die längste Gerade misst 1076 m.

Nach der zweijährigen Corona-Pause 2020 und 2021 kehrte die Motorrad-WM vor zwei Jahren wieder nach Argentinien zurück. Allerdings kamen die Frachtkisten 2022 mit erheblicher Verspätung aus Indonesien in Südamerika an, weshalb die Freitag-Trainings komplett gestrichen werden mussten.

Es waren nicht die ersten Probleme in Las Termas. 2021 gab es einen Riesenwirbel um das Autódromo, als nach einem Brand im Bereich der VIP-Räumlichkeiten oberhalb der Boxenanlage und in der Nähe des Media Centres ein Teil des Boxengebäudes ruiniert wurde. Im Vorjahr klagten die Teams bei ihrer Ankunft an der Rennstrecke dann über verdreckte Boxen und inakzeptable Zustände.

Nun stellt die radikale Sparpolitik von Argentiniens neuem Präsidenten Javier Milei die Durchführung des Argentinien-GP 2024 von 5. bis 7. April in Frage. Eine Absage steht zur Debatte und könnte schon in dieser Woche erfolgen.

Der Auftakt der Motocross-WM am 9. und 10. März wurde in der vergangenen Woche von MXGP-Promoter Infront Moto Racing nach der anfänglichen Unsicherheit zwar bestätigt, für einen Motorrad Grand Prix sind die erforderlichen Geldmittel aber wesentlich höher.

2024 sollten erstmals 22 Motorrad Grands Prix stattfinden. Mit dem Balaton Circuit in Ungarn, rund 95 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Budapest gelegen, nannte die Dorna im Vorjahr bei der Veröffentlichung des MotoGP-Kalenders 2024 auch einen Reserveschauplatz, sollte ein Grand Prix ausfallen. Allerdings ist aus Ungarn auch zu hören, dass der Balaton Circuit womöglich nicht rechtzeitig MotoGP-Standards entsprechen wird.