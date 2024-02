Sepang-Test: Bagnaia vor Martin, Marc Márquez 6.

Die Ducati-Piloten beendeten den ersten offiziellen MotoGP-Test des Kalenderjahres 2024 in Sepang angeführt von Titelverteidiger Pecco Bagnaia an der Spitze der Zeitenliste.

Mit einer Fabelzeit in 1:56,682 min führt Francesco «Pecco» Bagnaia das Klassement des Sepang-Tests vor seinen GP24-Kollegen Jorge Martin (+ 0,172 sec) und Enea Bastianini (+ 0,233) an.

Bedenkt man, dass die Pole-Zeit des Weltmeisters beim Malaysia-GP 2023 vor knapp drei Monaten noch eine 1:57,491 min war, sind die Rundenzeiten beeindruckend. Im Ducati-Lager zeigt man sich auch in puncto Entwicklungsarbeit zufrieden, die Fahrer lobten das Potenzial des neuen Motors und der «ground effect»-Seitenverkleidung.

Alex Márquez bewies mit einer weiteren 1:56er-Zeit, dass auch das Vorjahresmodell der Desmosedici absolut konkurrenzfähig ist. Sein Bruder und neuer Gresini-Teamkollege Marc Márquez reihte sich auf der GP23 mit 0,588 sec Rückstand auf Bagnaia auf Rang 6 ein.

Aleix Espargaró sprengte das Ducati-Paket als Fünfter und zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten, allerdings ist sein Aprilia-Teamkollege Maverick Viñales (12.) mit dem neuen Paket noch auf der Suche nach dem guten Gefühl aus dem Vorjahr. Er brauche noch mehr Zeit, klang er deutlich zurückhaltender.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder steigerte sich am Ende des letzten Testtages in Malaysia noch geringfügig und nahm Platz 7 ein. Konstant in den Top-10 zu finden war auch zum Abschluss des Sepang-Tests der bemerkenswerte Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Nur ein Fahrer verbesserte seine Rundenzeit am Donnerstag nicht mehr: VR46-Ducati-Star Marco Bezzecchi. Der letztjährige WM-Dritte ist nach den ersten drei Testtagen der Pre-Season 2024 nur auf Rang 15 zu finden, was jedoch auch daran liegt, dass er am Mittwoch auf Kurs einer persönlichen Bestzeit gestürzt war.

Schnellster Honda-Pilot war als Zehnter Joan Mir, der auf der leichteren RC213V mit einem verbesserten Motor seine Qualifying-Zeit aus dem Malaysia-GP im vergangenen November (eine 1:58,440 min) um eine gute Sekunde nach unten schraubte und sich damit vor dem ersten Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo (11.) einreihte.

Der neue Motor und die Aerodynamik seien zwar eine Verbesserung, bestätigte Quartararo. Gerade auf einer Runde hängen die M1-Piloten aber noch zu weit zurück. Aufholbereich sieht der Weltmeister von 2021 vor allem im Bereich Elektronik und beim mechanischen Grip.

MotoGP-Test Sepang, kombinierte Zeiten (6. bis 8. Februar):

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

