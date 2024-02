Sepang-Test, 14 Uhr: Fabelzeiten von Bagnaia und Co.

Am Abschlusstag des Sepang-Tests fixierten die MotoGP-Asse angeführt von Pecco Bagnaia die ersten 1:56er-Zeiten. Ducati-Neuling Marc Márquez gelang dies noch nicht, er verbesserte sich aber auf Platz 6.

«Ich bin gespannt auf den Vormittag. Ich glaube, wenn es nicht regnet, werden wir einige 1:56er-Zeiten sehen», hatte Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia am Mittwochabend in Sepang angekündigt – und er sollte recht behalten.

Nachdem seine Pole-Zeit vom Malaysia-GP 2023, eine 1:57,491 min, am Vortag bereits von fünf Fahrern unterboten worden war, blieb der Weltmeister selbst am Donnerstag eine knappe halbe Stunde nach Testbeginn als Erster überhaupt auf dem 5,543 km langen Sepang International Circuit unter 1:57 min – und das in 1:56,682 min auf Anhieb deutlich.

Vizeweltmeister Jorge Martin (Prima Pramac Racing) zog nach, blieb aber 0,172 hinter Bagnaia zurück. Die nächste 1:56er-Zeit fixierte Alex Márquez auf der GP23 in den Gresini-Farben, ehe mit Enea Bastianini auch noch der dritte Desmosedici-GP24-Pilot (Franco Morbidelli verpasst die Vorsaison-Tests nach seinem Trainingsunfall) dem 1:56er-Club beitrat.

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró blieb in 1:57,091 min knapp über dieser Marke. Der prominente Ducati-Neuzugang Marc Márquez startete ebenfalls erstmals eine echte Zeitenjagd und reihte sich am Donnerstagvormittag mit 0,588 sec Rückstand auf Bagnaia auf Rang 6 ein.

Ebenfalls erwähnenswert die Steigerung von Repsol-Honda-Werksfahrer Joan Mir, der seine Qualifying-Zeit aus dem Malaysia-GP im vergangenen November (eine 1:58,440 min) um eine gute Sekunde verbesserte und als Neunter knapp hinter Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) liegt, der sich als Rookie weiterhin konstant in den Top-10 hält.

MotoGP-Test Sepang, Donnerstag Stand 14 Uhr:

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

8. Acosta, KTM, + 0,683

9. Mir, Honda, + 0,692

10. Binder, KTM, + 0,780

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Rins, Yamaha, + 1,197

16. Zarco, Honda, + 1,260

17. Oliveira, Aprilia, + 1,318

18. Marini, Honda, + 1,344

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

20. Bezzecchi, Ducati, + 2,003

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183