Sepang-Test Dienstag: Martin vor Acosta & Quartararo 06.02.2024 - 11:04 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Jorge Martin: Schnellster am Dienstag in Sepang © Gold & Goose Michele Pirro führte ein neue Wings-Variante an der Seitenverkleidung der GP24 aus © Gold & Goose Fabio Quartararo mit Heck-Spoiler an seiner Yamaha M1 © Gold & Goose Miguel Oliveira wurde von Aprilia zu Testzwecken eingespannt Zurück Weiter

Den ersten offiziellen MotoGP-Testtag in Malaysia beendete Pramac-Ducati-Star Jorge Martin mit Bestzeit. Sein neuer Markenkollege Marc Márquez schob sich am Nachmittag in die Top-10.