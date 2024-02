Sepang-Test Mittwoch: Tagesbestzeit für Bastianini

Enea Bastianini: Schnellster am Mittwoch in Sepang

Enea Bastianini, der Malaysia-GP-Sieger des Vorjahres, entriss am Ende des zweiten MotoGP-Testtages in Sepang seinem Ducati-Markenkollegen Jorge Martin die Bestzeit. Auf Platz 3 hielt sich Red Bull-KTM-Star Brad Binder.

Pramac-Ass Jorge Martin führte die Zeitenliste nach seiner Dienstag-Bestzeit auch am zweiten Tag des Sepang-Tests über weite Strecke an, eine halbe Stunde vor Schluss übertrumpfte ihn jedoch Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini mit einer 1:57,134 min.

Im vergangenen November reichte Francesco «Pecco» Bagnaia beim Malaysia-GP noch eine 1:57,491 min für die Pole-Position, am Mittwoch blieben mit Bastianini, Martin, Binder, Aleix Espargaró und Bagnaia selbst gleich die Top-5 unter diesem bisherigen All-Time-Lap-Record auf dem 5,543 km langen Sepang International Circuit. Elf Fahrer gelangen 1:57er-Zeiten, darunter Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Ebenfalls bemerkenswert: Die Topspeed-Liste führte am zweiten offiziellen MotoGP-Testtag 2024 Fabio Quartararo auf der Yamaha M1 mit 338,5 km/h an. Der neue Motor scheint in Kombination mit dem aktuellen Aero-Paket, das laut Teammanager Massimo Meregalli auch beim WM-Auftakt in Doha zum Einsatz kommen wird, tatsächlich ein Fortschritt zu sein.

Die Desmosedici-GP24-Piloten Bastianini, Martin und Bagnaia testeten das neue Aero-Paket, das eine Weiterentwicklung der im Vorjahr noch verworfenen «ground effect»-Seitenverkleidung ist – mit zusätzlichem Lufteinlass und Diffusoren («downwash ducts») hinter dem Vorderrad.

Der prominente Gresini-Ducati-Neuzugang Marc Márquez (14.) verzichtete noch auf eine echte Zeitenjagd, er konzentriert sich darauf, die GP23 kennenzulernen und zu adaptieren sowie gleichzeitig seine Fahrweise an die Eigenschaften der Ducati anzupassen. Mit einem Long-Run zum Schluss und total 72 Runden war der sechsfache MotoGP-Champion am Mittwoch der mit Abstand fleißigste Fahrer.

Raúl Fernández trat nach seinem Sturz am Dienstag die Heimreise an, um sich im Hinblick auf den Katar-Test (19. und 20. Februar) zu erholen, und wird in der Trackhouse-Box von Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori ersetzt. Pramac-Ducati-Neuling Franco Morbidelli wird dagegen auch den zweiten Vorsaison-Test verpassen, ihn vertritt in Sepang Michele Pirro.

MotoGP-Test Sepang, Mittwoch (7. Februar):

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

MotoGP-Test Sepang, Dienstag (6. Februar):

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451