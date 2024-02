Katar-Test, 17 Uhr: Bagnaia vor Viñales und Márquez

Der zweite MotoGP-Testtag in Doha lief am frühen Dienstagnachmittag wieder schleppend an, mittlerweile laufen aber die letzten Vorbereitungen auf den WM-Auftakt.

Wie schon am Montag dauerte es auch am zweiten und letzten Tag in Lusail vor den Toren Dohas, bis sich die MotoGP-Asse auf die Strecke begaben. In den ersten zwei Stunden herrschte wenig Betrieb, Gresini-Ducati-Neuzugang Marc Márquez musste seinen ersten Run wegen eines technischen Problems abbrechen.

In den ersten zwei Stunden ließ sich nur die Hälfte des Feldes auf der Piste blicken, das Klassement führte zu diesem frühen Zeitpunkt Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo mit einer 1:54,122 min an. Damit lag er bei den deutlich höheren Temperaturen am frühen Nachmittag klar über den Zeiten des Montagabends, als Ducati-Star Francesco «Pecco» Bagnaia mit einer 1:52,040 min die Tagesbestzeit fixiert hatte.

Kurz nach 16 Uhr gab es eine rote Flagge, offenbar weil Repsol-Honda-Pilot Joan Mir mit einem Problem in Kurve 1 hängen geblieben war. Nach der kurzen Unterbrechung kam mehr Bewegung in die Zeitenliste des Dienstags, an deren Spitze sich in 1:52,575 min wieder Bagnaia setzte. Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales blieb ebenfalls unter 1:53 min, Ducati-Neuling Marc Márquez kratzte als Dritter knapp an dieser Marke.

In der kombinierten Zeitenliste gab es bis 17 Uhr allerdings noch keine nennenswerten Verschiebungen, einzig Alex Rins (Yamaha) und Miguel Oliveira (Aprilia) waren am Dienstag schon schneller als ihre persönlichen Bestzeiten vom Montag. Noch vier Stunden blieben den MotoGP-Piloten bis 21 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ), um sich auf den WM-Auftakt von 8. bis 10. März ebenfalls in Katar vorzubereiten.

Katar-Test, Dienstag Stand 17 Uhr:

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,575 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,349 sec

3. Marc Márquez, Ducati, + 0,442

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,565

5. Bastianini, Ducati, + 0,585

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,602

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,646

8. Martin, Ducati, + 0,661

9. Rins, Yamaha, + 0,838

10. Oliveira, Aprilia, + 1,024

11. Alex Márquez, Ducati, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,209

13. Acosta, KTM, + 1,229

14. Augusto Fernández, KTM, + 1,286

15. Brad Binder, KTM, + 1,318

16. Marini, Honda, + 1,590

17. Nakagami, Honda, + 1,597

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,772

19. Crutchlow, Yamaha, + 2,113

20. Zarco, Honda, + 2,140

21. Miller, KTM, + 2,168

22. Pirro, Ducati, + 2,369

23. Mir, Honda, + 2,908

Katar-Test, Montag (19. Februar):

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471