Katar-Test, Montag: Bagnaia vor Martin und Espargaró

Der erste von zwei MotoGP-Testtagen in Doha ging mit Bestzeit von Titelverteidiger Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) zu Ende. Red Bull-KTM-Ass Brad Binder verbesserte sich im Finish noch auf Rang 4.

Zwischenzeitlich gab es am Montag in Katar eine Aprilia-Dreifachführung, eineinhalb Stunden vor Testende übernahm aber Ducati-Star Pecco Bagnaia das Kommando und schraubte die Richtzeit mit einer 1:52,040 min kräftig nach unten. Damit lag er zu diesem Zeitpunkt ganze sieben Zehntelsekunden vor der Konkurrenz.

Sein Teamkollege Enea Bastianini zog zehn Minuten später nach, blieb allerdings 0,549 sec hinter der Bagnaia-Marke zurück. VR46-Neuzugang Fabio Di Giannantonio, im vergangenen November Sieger des Katar-GP, steigerte sich auf der letztjährigen GP23 ebenfalls, sein Rückstand auf den zweifachen MotoGP-Weltmeister betrug aber auch noch 0,427 sec. Es war dann Vize-Champion Jorge Martin auf der Pramac-Ducati, der bis auf 0,220 sec an Bagnaia herankam und Platz 2 einnahm.

Als noch eine halbe Stunde auf der Uhr stand, mischte Aleix Espargaró die Ducati-Armada als Dritter (+ 0,292 sec) auf. Red Bull-KTM-Ass Brad Binder zeigte in den letzten Minuten noch Sektorbestzeiten und verringerte seinen Rückstand auf 0,296 sec, das bedeutete Platz 4. Sein Teamkollege Jack Miller war ebenfalls auf Bestzeitkurs, stürzte dann aber in Kurve 6. Er konnte weiterfahren, blieb dadurch allerdings auf Rang 14 des Klassements.

Johann Zarco dagegen schaffte auf der LCR-Honda als Neunter (+ 0,592 sec) den Sprung in die Top-10, die am ersten von zwei Testtagen in Lusail Yamaha-Star Fabio Quartararo (+ 0,597 sec) abrundete.

Katar-Test, Montag (19. Februar):

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471