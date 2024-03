Pedro Acosta (GASGAS): «Ich will es nur genießen»

Bei den letzten Tests verblüffte der jüngste Fahrer im Feld. Doch auch vor seinem ersten MotoGP-Rennwochenende schiebt der Spanier jeglichen Druck mit einem Grinsen zur Seite.

Selbstbewusst, aber keineswegs überheblich. So kann man den Auftritt von MotoGP-Rookie Pedro Acosta bei seiner ersten offiziellen Presseveranstaltung in der Königsklasse beschreiben. Neben den beiden Ex-Weltmeistern Marc Márquez und Fabio Quartararo fühlte sich der 19-Jährige aus dem Team von Hervé Poncheral sichtlich wohl.

Die große Bühne ist dem Jung-Star längst vertraut. Als Doppelweltmeister kennt Acosta auch den Umgang mit dem Programm in Teamkleidung abseits der Rennstrecke. Auf das mehrmalige Drängeln der internationalen Medienkollegen, eine Zielsetzung für die Saison 2024 zu formulieren, reagierte er gelassen und wiederholte souverän: «Ich bin extrem happy, dass es losgeht und wir haben über den Winter vielen Runden gedreht – aber wir können einfach nicht über Zielen reden. Ich will es einfach nur genießen und Erfahrung sammeln. Wenn es überhaupt ein Ziel gibt, dann ist alles zu verstehen, was hier passiert. Alles, was stattfindet, nachdem die Ampel ausgeht, ist ungewiss nicht und ich hoffe, dass wir nach dem Wochenende die Dinge besser kennen, die nicht perfekt funktionieren.»

Gut zu beobachten ist trotz aller Tiefstapelei, dass jeder im Fahrerlager bereits heute großen Respekt vor Pedro Acosta hat. Sein erster Rennauftritt in weniger als 48 Stunden wird mit Spannung erwartet.