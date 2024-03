Alex Rins (Yamaha/16.): «Der Reifen war zerstört!»

Im Unterschied zum Teamkollegen Quartararo schrammte Rins knapp an den WM-Punkten vorbei.

Der spanische Yamaha-Neuling Alex Rins kam beim MotoGP-Auftakt am Sonntag in Doha auf Rang 16 und gab sich danach emotionslos und ziemlich kurz angebunden.

Alex Rins verfehlte bei seinem ersten Renneinsatz mit der Yamaha M1 am Sonntag in Doha die WM-Punkte. Der 28-jährige Spanier aus Barcelona verlor auf seinen Yamaha-Teamkollegen Fabio Quartararo (11.) sechs Sekunden - auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) waren es 24 Sekunden.

Die WM-Zähler verpasste Rins um etwas mehr als drei Sekunden gegen den Portugiesen Miguel Oliveira auf der Kunden-Aprilia des neu formierten Trackhouse-Teams. «Ehrlich gesagt haben wir ziemlich gelitten in diesem Rennen – wir haben aber versucht, unser Bestes zu geben», stellt Rins fest, der in seiner MotoGP-WM-Karriere schon Rennen für das Suzuki-Werksteam und LCR-Honda gewonnen hat.

Rins kam als nur 18. aus der ersten Runde zurück - danach konnte er jedoch Augusto Fernandez (GASGAS), Oliveira (Aprilia), Marco Bezzecchi (Ducati) und Johann Zarco (Honda) überholen und lag in den WM-Punkterängen. «Ich habe mich im Rennen zu Beginn von hinten kommend gesteigert und mich Runde für Runde besser gefühlt. Ich war dann bereits an den Top-11 oder Top-12 hinter Fabio und Joan Mir dran.»

Nach Rennhälfte gab es dann aber auch für den Teamkollegen von Quartararo den K.o.-Schlag: «Etwa sechs Runden vor dem Ende konnte ich das Bike nicht mehr halten. Der Reifen auf der rechten Seite war zerstört.» Rins war machtlos und fiel bis zum Ende des Rennens noch hinter Bezzecchi, Zarco und Oliveira zurück.

«Ich habe dann noch viele Sekunden verloren, konnte ab diesem Zeitpunkt in den Rechtskurven so gut wie keine Schräglagen mehr fahren.» Anders als der entnervte Quartararo wollte Rins erst gar nicht laut nachdenken – er biss sich auf die Lippen und sagte lediglich: «Wir haben in diesem Rennen einige Dinge gelernt und schauen jetzt schon auf das nächste Rennen.»