BMW M Award: Geheimnis um das neue Auto

In den beiden Jahren in den Francesco Bagnaia die MotoGP WM-Krone eroberte, ging auch jeweils der M Award an den Ducati Star

Zum 22. Mal wird in der laufenden Saison im Zuge des BMW-M-Award ein BMW M an den besten Qualifyer der MotoGP-WM vergeben - die beiden letzten Boliden aus München holte sich Doppel-Weltmeister Pecco Bagnaia.

Die MotoGP und BMW - das ist seit vielen Jahren eine illustre Partnerschaft. Nicht nur die offiziellen Fahrzeuge werden im Rahmen der MotoGP-WM seit 1999 von der BMW-M-Gruppe gestellt. Der beste MotoGP-Qualifikant einer Saison wird zudem mit dem BMW-M-Award belohnt und darf sich ein High-End-Fahrzeug nach Hause nehmen - diesen begehrten Sonderpreis gibt es seit dem Jahr 2003. Das Punktsystem entspricht jenem der MotoGP-Hauptrennen am Sonntag, mit 25 Zähler für den jeweiligen Sieger einer Q2-Session.

Beim MotoGP-WM-Finale 2023 in Valencia holte sich zuletzt Pecco Bagnaia einen BMW XM Level Red ab, der Weltmeister hatte sich den Boliden im Wert von knapp über 200.000 Euro aber schon anlässlich des Grand Prix von Thailand gesichert - Bagnaia hatte da bereits 76 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Für den VR46-Schützling war es der zweite Sieg in dieser Prestige-Wertung nach 2022.

Der Ducati-Corse-Star sammelte in der Qualifyer-Wertung 376 Punkten, dahinter folgten Vize-Weltmeister Jorge Martin (276) aus dem Pramac-Ducati-Team und Mooney-VR46-Ducati-Mann Marco Bezzecchi (243). Übrigens: Der BMW XM Label Red erhält in dieser Saison als neues Safety Car der MotoGP auch eine wichtige Rolle direkt auf der Rennstrecke. Somit führt erstmals in der MotoGP ein High-Performance-Wagen mit elektrifiziertem Antrieb das Feld in der Königsklasse des Motorradrennsports an.

Der BMW XM Label Red verfügt über einen V8-Motor, der in Kombination mit dem Elektro-Antrieb 748 PS erreicht. Für den Safety-Einsatz auf den Rennstrecken wurde der Wagen mit verschiedenen Features ausgestattet. Dazu gehören Updates wie die Frontblitzer, der Safety-Car-Dachbalken, ein Frontsplitter, Recaro-Sitze, 6-Punkt-Racing-Gurte und ein Feuerlöscher.

Traditionell wurde der Wagen meist im Frühjahr beim Welcome Dinner in Jerez präsentiert - diesmal wird es später sein. "Für den besten Qualifyer der MotoGP-WM werden wir auch in diesem Jahr den BMW-M-Award vergeben. Welcher Wagen es sein wird, wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben", erklärt BMW-Projektleiter für die Kooperation für die MotoGP, Axel Mittler. Rekordsieger des BMW-M-Award ist der achtfache Weltmeister Marc Marquez mit sieben Siegen.

Übrigens: Auch Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta nützt an jedem Grand Prix einen High-End-BMW als Dienstwagen, der direkt vor dem Büro der Dorna im MotoGP-Paddock geparkt wird. Hier ist BMW als Official Car-Partner seit 1999 an Bord. Auch die Fahrzeuge für sämtliche VIP-Angebote rund um die Rennstrecken werden in der MotoGP-WM von BMW gestellt.

Mit vier Rädern könnte der Auftritt auch 2024 nicht fulminanter sein. Einspurig fokussiert BMW derzeit weiterhin auf die Superbike-WM. Sven Blusch, der zum 1. Juni 2024 die Rolle des neuen Motorrad-Sportchefs im München übernimmt, wird sich das MotoGP-Fahrerlager sicher nicht nur als Besucher sehr genau ansehen.