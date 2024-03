Zeitplan Portimão: Europa-Auftakt mit Lukas Tulovic

Der Portugal-GP am kommenden Wochenende bringt nicht nur die MotoGP-Asse zurück nach Europa, sondern gibt auch den Startschuss für die MotoE-WM 2024. Der Zeitplan für das zweite Rennwochenende der Saison.

Die zweite Saisonstation führt die MotoGP-Asse zum Grande Prémio Tissot de Portugal an die Algarve. Die Achterbahn-Strecke in Portimão befindet sich erst seit 2020 im Kalender der Motorrad-WM. Der erste Portugal-GP fand hingegen bereits 2012 in Estoril statt. In der Saison 2021 war das «Autódromo Internacional do Algarve» gleich zwei Mal MotoGP-Schauplatz, einmal im April und einmal im November.

Im vergangenen Jahr bildete Portimão den Saisonauftakt, in diesem Jahr ist die 4,592 km lange Strecke der Start der Europa-Tour. Die Piste erstreckt sich über 15 Kurven, davon neun Rechts- und sechs Linkskurven. Auf der 969 Meter langen Zielgeraden werden auch in diesem Jahr wieder spektakuläre Windschattenduelle erwartet. Eine maximale Steigung von 6,2 Prozent sowie ein maximales Gefälle von 12 Prozent verleihen dem «Rollercoaster» seinen Namen. Das 72.000 Quadratmeter große Fahrerlager beherbergt 42 Boxen mit je 135 Quadratmetern.

Neben den Grand-Prix-Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 wird auch erstmals in dieser Saison die MotoE-WM am Start sein und somit auch Dynavolt-Intact GP-Rückkehrer Lukas Tulovic.

Der erfolgreichste Pilot in Portimão ist Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia. Der Italiener holte sich jeweils 2021 und 2023 den Grand-Prix-Sieg. Außerdem gewann er im Vorjahr den allerersten MotoGP-Sprint. Knapp dahinter folgt Fabio Quartararo (Yamaha) mit zwei Siegen (2021 und 2022).

Fans in Österreich, Deutschland und der Schweiz müssen eine Stunde Zeitverschiebung zu Portugal beachten. So wird der Sprint am Samstag um 16 Uhr und das MotoGP-Rennen am Sonntag um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestartet.

Zeitplan Portugal-GP 2024

Freitag, 22. März (MEZ):

09:30 – 09:45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

10:00 – 10:35 Uhr (35 min): Moto3, Free Practice

10:50 – 11:30 Uhr (40 min): Moto2, Free Practice

11:45 – 12:30 Uhr (45 min): MotoGP, Free Practice 1



13.35 – 13:50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

14:15 – 14:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

15:05 – 15:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

16:00 – 17:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

18:00 – 18:10 Uhr (10 min): MotoE Qualifying 1

18:20 – 18:30 Uhr (10 min): MotoE Qualifying 2



Samstag, 23. März (MEZ):

09:40 – 10:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 2

10:25 – 10:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 2

11:10 – 11:40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice 2

11:50 – 12:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

12:15 – 12:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



13:50 – 14:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

14:15 – 14:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

14:45 – 15:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

15:10 – 15:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

13.50 Uhr: MotoE-Rennen 1 (7 Runden)

16:00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

17:10 Uhr: MotoE-Rennen 2 (7 Runden)



Sonntag, 24. März (MEZ):

10:40 – 10:50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

12.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

13.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)