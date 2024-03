Portimão: MotoGP auch in Deutschland live im Stream

Die MotoGP auch in Deutschland auf ServusTV On

Deutsche MotoGP-Fans dürfen sich freuen, denn am Wochenende wird der Portugal-GP live auf ServusTV On übertragen. Alle Übertragungszeiten des zweiten Rennwochenendes der Motorrad-WM 2024.

Nach dem Saisonauftakt in Katar reist die Motorrad-WM am Wochenende für den «Grande Prémio Tissot de Portugal» zurück nach Europa. Für österreichische Fans ist die gesamte Action von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen oder auf ServusTV On live abrufbar.

Die TV-Zuschauer auf dem österreichischen Sendegebiet können außerdem das MotoGP-Qualifying und den Sprint am Samstag ab 11:40 Uhr sowie die Rennen aller drei GP-Klassen am Sonntag ab 11:20 Uhr im FreeTV verfolgen.

Doch auch die deutschen MotoGP-Anhänger dürfen sich freuen, denn dank eines Last-Minute-Deals werden neben den Übertragungen bei Sky zwölf der 21 Grand-Prix auch in Deutschland auf ServusTV On sowie in der Red Bull TV App gestreamt.

Moderiert werden die Rennen wie gewohnt von Christian Brugger und Alex Hofmann, aus der Boxengasse melden sich wieder Alina Marzi und Eve Scheer. Als Experten sind Stefan Bradl, Gustl Auinger und Sandro Cortese im Einsatz.

Alex Hofmann: «Es ist für uns alle schön, dass 12 Rennen weiterhin live in Deutschland zu sehen sein werden. Es macht Spaß zu wissen, dass man seinen Job für einen größeren Fan-Kreis macht. Und für die deutschen Zuschauer ist er vermutlich auch ganz nett. Sie konnten sich in den letzten Jahren an uns gewöhnen und hatten auch Spaß daran, mit uns MotoGP zu erleben. Das Feedback, das wir bekamen, war toll, und dementsprechend ist es schön, dass es auch in Deutschland weitergeht. Das Angebot, in Deutschland MotoGP zu gucken, ist breiter denn je zuvor. Der Zuschauer hat jetzt die Wahl, und wir hoffen, dass wir früher oder später wieder alle bei uns einschalten!»

TV-Programm Portugal-GP 2024: