Sensationell: MotoGP in Deutschland doch im Free TV!

Good news: ServusTV sichert sich die Rechte für Deutschland und zeigt alle Rennen im Free-TV bei Red Bull TV und DF1. Zu sehen: 12 ausgewählte Live-Rennen ab dem zweiten Stopp in Portimão plus Highlights aller Rennen.

Der Unmut unter den Fans war groß, als bekannt wurde, dass die MotoGP 2024 in Deutschland nur mehr im Pay-TV zu sehen sein würde. Auch viele unserer User weinten der bewährten ServusTV-Crew mit Alex Hofmann, Stefan Bradl, Sandro Cortese, Gustl Auinger, Alina Marzi, Eve Scheer, Philipp Krummholz und Christian Brugger in unserem Kommentarbereich die eine oder andere Träne nach.

Dank eines Last-Minute-Deals ist das deutschsprachige Dream Team der MotoGP nun aber doch weiterhin in Deutschland zu sehen, und zwar gleich in den kommenden drei Jahren bis 2026. In Kooperation mit DF1 werden ausgewählte Rennen der Königsklasse des Motorradsports live im linearen TV übertragen. Digital geben Weltmeister Pecco Bagnaia, Marc Márquez und Co. bei Red Bull TV und ServusTV On Vollgas.

Die neue Vereinbarung mit dem Rechtevermarkter DORNA Sports umfasst die Königsklasse MotoGP sowie die Klassen Moto2 und Moto3 und ermöglicht es, insgesamt 12 ausgewählte Rennen pro Saison zu zeigen. Linear zu sehen sind sie bei DF1 sowie digital über die Red Bull TV App, redbull.com und ServusTV On. Die erste Live-Übertragung der Saison 2024 startet mit dem Grand Prix von Portugal. Auch der Große Preis von Deutschland am Sachsenring, von 05. bis 07. Juli, wird live zu sehen sein. Moderiert werden die Rennen wie gewohnt vom Kult-Duo Christian Brugger und Alex Hofmann, direkt von der Strecke melden sich abwechselnd Alina Marzi und Eve Scheer. Als Experten sind Stefan Bradl, Gustl Auinger und Sandro Cortese im Einsatz.

Verfrühtes Ostergeschenk

«Nachdem der Wunsch von Motorportfans nach einem Comeback im Free-TV groß war, freut es uns jetzt umso mehr, dass wir uns erneut die Übertragungsrechte für Deutschland sichern konnten. Damit können wir den MotoGP-Fans ausgewählte Rennen der schnellsten Rennserie der Welt in gewohnt höchster Qualität frei Haus liefern», freut sich David Morgenbesser, CCO/Head of Commercial im Red Bull Media House. In diesem Zusammenhang verweist Morgenbesser auch auf den erfolgreichen Jahresbeginn von ServusTV On in Deutschland, wo es allein im On Demand-Bereich im Januar 2024 einen Zuwachs von 133 Prozent auf 1,4 Millionen Views gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gab. «Und auch der Saisonbeginn der Superbike-Weltmeisterschaft in Australien verzeichnete bei ServusTV On in Deutschland den stärksten Saisonstart der WSBK überhaupt», führt Morgenbesser weiter aus. Die starken Zuwächse würden zeigen, dass man die Zuseherinnen und Zuseher aus Deutschland erfolgreich für die neue digitale Heimat von ServusTV begeistern konnte.

Betreffend die aktuelle Kooperation der MotoGP-Rechte lässt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH, wissen: «Wir sind begeistert, die Free-TV Rechte der MotoGP ab dieser Saison für den deutschen Markt übernehmen zu dürfen und bedanken uns bei allen Partnern für das Vertrauen in unseren immer noch jungen Sender. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir die Leidenschaft für Motorsport in Deutschland weiter fördern und den Fans unvergessliche Rennaction bieten. Verbunden mit unserem Engagement in der Formel E, sehen wir DF1 für die Motorsport-Saison 2024 nun optimal aufgestellt.»

Die 12 LIVE-Rennen der MotoGP bei DF1, Red Bull TV und ServusTV On: