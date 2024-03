Portugal-GP: Verrückte Zahlen

Stammtisch-Munition vor dem Rennen in Portimão: coole Statistiken, interessante Zahlen und andere Besonderheiten vom Autódromo Internacional do Algarve.

1

Miguel Oliveira holte 2020 beim Heim-GP als erster Portugiese Pole Position. Er war der einzige Spitzenreiter im gesamten Rennverlauf und ist bis heute der einzige Mann aus Portugal, der einen WM-Lauf gewinnen konnte.

2

Die ersten beiden GPs von Portugal fanden gar nicht in Portugal statt: Weil die Strecke in Estoril noch nicht fertig war, wich man nach Spanien aus. 1987 fuhr man in Jarama (Sieger: Eddie Lawson/Yamaha), 1988 in Jerez (nannte es aber „GP der Expo 92“. Sieger: ebenfalls Eddie Lawson).

3

Der klassenübergreifend erfolgreichste Fahrer im Starterfeld ist… MotoGP-Rookie Pedro Acosta mit drei Siegen (1x Moto3, 2x Moto2). Vier Fahrer haben je zwei Mal gewonnen: Pecco Bagnaia (2x MotoGP), Fabio Quartararo (ditto), Raúl Fernández (je 1x Moto3 und Moto2) sowie Remy Gardner (2 Moto2-Siege).

3

Es gibt nur drei aktuelle Rennstrecken, auf denen Honda noch kein einziges Podium geschafft hat: Mandalika, Buddh (letzte Saison neu) und… Portimão!

4

Alex Márquez war 2021 beim GP der Algarve Vierter mit seiner LCR-Honda. Das war das beste Ergebnis bisher hier für Big H.

6

Wenn ein anderer Fahrer als Oliveira, Quartararo, Bagnaia, Zarco oder Marc Márquez Pole Position holt, wäre das der sechste unterschiedliche Pole-Setter im sechsten Rennen auf der Strecke von Portimão.

7

Jorge Martín stürzte 2021 in Kurve 7 und zog sich Knochenbrüche in Hand, Bein und Sprunggelenk zu. Er verpasste vier Rennen, war aber zum GP der Algarve auf derselben Strecke im November wieder fit und belegte Platz 7. Seither war er in Portimão kein einziges Mal mehr im Ziel.

12

Das ist das maximale Gefälle in Prozent nach der Kuppe, an der die Bikes so spektakulär zum Abheben neigen. Mal sehen, inwieweit die Aerodynamik der aktuellen Bike-Generation das dieses Jahr verhindern kann.

20

Letztes Jahr feierte der Sprint MotoGP-Premiere in Portimão. Sieger: Pecco Bagnaia vor Jorge Martín und Marc Márquez. Portugal 2024 wird der 20. Sprint der MotoGP-Geschichte.

30

Sollte Pecco Bagnaia nach dem Saisonfinale 2023 in Valencia und der Premiere 2024 in Katar in Portimão sein drittes Rennen in Serie gewinnen, wäre das sein 30. GP-Sieg.

351,7

Das ist der höchste jemals in Portimão gemessene Topspeed in km/h – und zwar witzigerweise gleich zwei Mal: Andrea Dovizioso erreichte ihn im Jahr 2020, Enea Bastianini war 2022 exakt gleich schnell. Bikes: natürlich jeweils Ducati Desmosedici.

7.941

So weit liegen der Austragungsort des ersten Saisonrennens in Katar und die zweite Station in Portimão voneinander entfernt. Die Strecke ist tatsächlich auf dem Landweg machbar, sofern man Syrien umfährt. Die Route: Katar - Saudi-Arabien – Kuwait - Türkei - Bulgarien - Serbien - Kroatien – Slowenien – Italien – Frankreich – Spanien – Portugal. Reisezeit: 80 Stunden (ohne Pinkel- oder Schlafpausen).