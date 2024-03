Miguel Oliveira zu Pedro Acosta: «Bald ein Champion»

Trackhouse-Duo. Miguel Oliveira vor Rául Fernandez. In Portugal soll für das US-Team mehr als ein WM-Punkt aufs Konto kommen

Begehrt. In Portugal wird das öffentliche Interesse in den nächsten Tagen weiter steil ansteigen. Miguel Oliveira steht unter Druck

MotoGP-Rookie Pedro Acosta lieferte sich an seinem Debüt-Wochenende in Katar direkt ein Duell mit Marc Márquez. Das GASGAS-Pilot begeistert – auch die Konkurrenz: Miguel Oliveira lobt ihn vor seinem Heim-GP.

Der Spanier Pedro Acosta fährt dieses Jahr seine Rookie-Saison für das Red Bull GASGAS Tech3 Team – und sorgt in jeder Hinsicht für Schlagzeilen. Das bleibt auch im erfahreneren Teil des Feldes nicht unbemerkt.

Der Portugiese und Trackhouse-Pilot Miguel Oliveira (29) sagt im Vorfeld seines Heimrennens an der Algarve gegenüber der portugiesischen Zeitung «Record» über Acosta: «Ich habe eine sehr hohe Meinung von ihm. Er wird bald ein Champion sein. Daran glaube ich, das hat man schon gemerkt. Wie man im Fußballjargon sagt, die Leute werden ihn auf den Schultern tragen.»

Er sagt aber auch: «Im Vergleich zu anderen Neulingen hat er sich in Katar meiner Meinung nach nicht besonders hervorgetan.» Oliveira fügt allerdings lobend an: «Vor allem wegen seines Charakters wird er zweifelsohne ein großer Champion sein.»

Im Sprint von Katar wurde Acosta Achter, im Rennen Neunter. Mit seinen gerade mal 19 Jahren lieferte er beim Auftakt in Katar eine starke Show ab, wagte bekanntermaßen einen erfolgreichen Angriff auf Marc Márquez.

Für den Rennsport-Star Oliveira wird es in den nächsten Tagen weniger um Rookie-Beobachtung als um einen erfolgreichen Reset gehen. Der Aprilia-Fahrer, der in Portimáo mit einem MotoGP-Heimsieg bereits Sportgeschichte für sein Land schrieb, erlebt 2023 am gleichen Ort auch einen Tiefpunkt seiner Laufbahn. Marc Márquez beförderte Oliveira im GP von der Piste, durch den Kies uns ins Spital.

Miguel Oliveira ist topfit, die Aprilia RS-GP in 2024er Spezifikation schlagkräftig. Die Chancen für eine erfolgreiche Portimáo-Rehabilitation stehen gut.