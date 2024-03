Rainy Day in Paradise: Portimão im Regen

Regenschirm raus. So schaut es aktuell im Fahrerlager in Portimão aus. Ab Freitag soll es trocken sein an der Algarve

Seit 11 Uhr Ortszeit regnet es an der Algarve. Mild aber beständig. Kaum glänzt der Asphalt, werden auch die ersten Furchen in den Gesichtern der Technik-Mannschaften im Fahrerlager erkennbar.

Unbeständige Rahmenbedingungen verleihen einem Freiluft-Rennwochende einen Casino-Faktor. Spannend ja, aber in erster Linie für die Fans an den Bildschirmen. Vor allem die Piloten selbst haben wenig Freude an Reifen-Lotto.

Laut Prognose werden sich die Wetterbedingungen heute wenig verändern. Bei knapp 20 Grad Lufttemperatur besteht eine hohe Regen-Wahrscheinlichkeit. Für die offiziellen Fahrtage schaut es positiver aus. Bei konstanten Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad und bedecktem Himmel, könnten auf die Grand Prix Akteure nahezu ideale Bedingungen herrschen. Nur unweit der Küste gelegen, bleibt eine besondere Unberechenbarkeit. Von strahlendem Sonnenschein im Urlaubsparadies kann derweil keine Rede sein.

Spannend könnte bei den aktuellen Bedingungen vor allem der morgige Trainingstag werden. Bekanntlich werden in der zweiten Sitzung (MotoGP ab 15 Uhr Ortszeit) bereits die Kandidaten für den direkten Einzug in Qualifying 2 rekrutiert. Sollte es morgen Vormittag noch feucht sein, in einer trockenen Einheit gäbe es trotz einer Stunde Zeit wenig Spielraum für Experimente. Eine Verschiebung der tatsächlichen Kräfteverhältnisse wäre die Folge.

Trackhouse Racing-Youngster Raúl Fernandez zeigte sich angesichts einer möglichen Ausfahrt auf Regenreifen entspannt: «Um ehrlich zu sein, die MotoGP-Fahrer sind die Glücklichen. Die Michelin-Regenreifen liefern sehr viele Informationen und Performance. Im Regen fahren ist kein Problem, auch nicht auf dieser Strecke».

Nichts ist fix. Und schon gar nicht das Wetter. Ganz gleich ob die Piloten der vier Rennklassen – auch die MotoE steigt in Portugal ins Geschehen ein – auf trockener oder nasser Piste das Training aufnehmen, Viel Spannung ist unter allen Bedingungen garantiert.