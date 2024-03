Preisvergleich: Wie teuer ist MotoGP live?

MotoGP live erleben: Was viel kostet ein Wochenende, wie günstig oder teuer ist der Renn-Sonntag an der Strecke? Wir haben Ticket-Preise auf der ganzen Welt verglichen – und Erstaunliches herausgefunden.

Marc Márquez, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Pedro Acosta & Co. live von der Tribüne oder ganz rustikal vom Stehplatz auf der Wiese zujubeln: die portugiesischen Fans haben vergangenes Wochenende an der Algarve vorgemacht, wie ein zünftiges Zweirad-Fest aussieht. Langsam wird es Zeit, sich um Tickets zu kümmern, wenn man ein Rennen der Saison 2024 live erleben will. Nach dem Texas-Abenteuer Mitte April geht die Europa-Saison vom 26. bis 28. April in Jerez so richtig los. Viel Zeit sollte man sich also nicht mehr lassen: Gute Plätze wie die Platin-Ränge auf T1 oder T8 auf dem Sachsenring Anfang Juli (das gesamte Wochenende für 245, – Euro) sind längst weg. Auch für den Red Bull Ring (16. – 18. August) sollte man sich die guten Plätze bald sichern, denn noch hat man freie Platzwahl.

Die Philosophie der einzelnen Streckenbetreiber bezüglich Ticketing unterscheidet sich teils deutlich. Die Spanier setzen durch die Bank auf günstige Wochenend-Tickets und bieten teilweise (noch) gar keine Tageskarten an. Barcelona ist dabei mit 80, – Euro für MotoGP-Action von Freitag bis Sonntag wohlfeil, während das Formel-1-Wochenende auf der selben Strecke mindestens 510,– Euro kostet. Doch auch bei MotoGP gibt es eine breite Spanne. Am Beispiel Mugello: Wer bloß am Freitag MotoGP-Luft schnuppern will, ist um 35, – Euro dabei, ein VIP-Wochenende kommt auf 4.064,– Euro.

Die Preise der Europa-Rennen bewegen sich durchwegs in recht vergleichbarem Rahmen. Den Unterschied für den Fan machen Ambiente, Rahmenprogramm, Qualität der Location und erwartbare Renn-Action, außerdem natürlich der freie Blick auf die Strecke. Es macht einen Unterschied, ob man die Bikes bloß für wenige Sekunden im Blickfeld hat, oder für den Großteil der Runde.Generell gilt: Viele Rennstrecken gewähren Frühbucher-Rabatte bis wenige Wochen vor dem Rennen. Ersparnis: in der Regel um die 10 Prozent. Tickets direkt beim Streckenbetreiber wie www.redbullring.com oder www.silverstone.co.uk zu kaufen ist fast immer die günstigste Variante, da Broker (logischerweise) Aufschläge für diverse Zusatzleistungen verrechnen oder Ticketpreise nicht immer sonderlich transparent in Packages mit Unterkunft, Anreise etc. untermischen.

Auf Übersee-Rennen wird die Preis-Kalkulation teilweise vogelwild. Je exotischer die Location, desto mehr Spielraum, scheint es. Für den GP in Indien gibt es aktuell keine offiziellen Preise. Ein Tagesticket war in der letzten Saison vor Ort bei offiziellen Händlern um 800 Rupien (umgerechnet heiße 9, – Euro) erhältlich. Europäische Broker rufen für ein Wochenende auf dem Buddh International Circuit 2024 hingegen aktuell optimistische 268, – Euro auf.

Wer schon in Malaysien ist, sollte einen Besuch auf der Strecke von Sepang in Betracht ziehen: Für knapp über 20 Euro ist man das gesamte Wochenende dabei – Tiefpreis-Rekord! Dass es für den Kasachstan-GP in weniger als drei Monaten noch keine Tickets zu kaufen gibt, kann man als Indiz dafür werten, dass die Veranstaltung beim notorischen Wackelkandidaten in Zentralasien noch immer unsicher ist. Der Abenteuer-Trip zum Sokol International Circuit ist im Moment also eher ein Fall für Kurzentschlossene.

Austin:

Wochenende ab 107 Dollar, Tagesticket ab 60 Dollar

Jerez:

Wochenende ab 80, – Euro

Le Mans:

Wochenende ab 120, – Euro

Barcelona:

Wochenende ab 80, – Euro, Sonntag ab 75,– Euro

Mugello:

Wochenende ab 150, – Euro, Sonntag ab 95,– Euro

Kasachstan:

Noch kein Vorverkauf

Assen:

Wochenende ab 116,25 Euro, Sonntag ab 79, – Euro

Sachsenring:

Wochenende ab 125, – Euro, Sonntag ab 100, – Euro

Silverstone:

Wochenende ab 110 Pfund, Sonntag ab 90 Pfund

Red Bull Ring:

Wochenende ab 120, – Euro, Sonntag ab 110, – Euro.

Aragón:

Noch kein Vorverkauf

Misano:

Wochenende ab 115, – Euro, Sonntag ab 70, – Euro

Indien:

Wochenende via Broker ab 268, – Euro, Tagesticket 2023 ab 800 Rupien (ca. 9,– Euro)

Indonesien:

Wochenende via Broker ab 98, – Euro, Tagesticket ab 67,– Euro.

Japan:

Wochenende ab 89, – Euro

Phillip Island:

Noch kein Vorverkauf

Thailand:

Wochenende via Broker ab 70, – Euro

Malaysia:

Wochenende ab 20,52 Euro

Valencia:

Wochenende ab 70, – Euro