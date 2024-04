WRT veröffentlicht 2024er Design von Valentino Rossi

Vor dem Saisonstart an diesem Wochenende hat WRT das diesjährige Design vom neunmaligen Motorradweltmeister Valentino Rossi für seine Saison in der GT World Challenge Europe veröffentlicht.

Endlich geht es wieder los! An diesem Wochenende startet die GT World Challenge Europe auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet in die 2024er Saison. Nicht weniger als 55 GT3-Fahrzeuge stehen auf der Nennliste das dreistündige Endurance Cup-Rennen.

Bekanntester Name im Feld wird erneut der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi sein. «Il Dottore», der auch in diesem Jahr offizieller BMW-Werksfahrer ist, wird sich mit Maxime Martin und BMW-Neuzugang Raffaele Marciello einen BMW M4 GT3 teilen. Eingesetzt wird das Fahrzeug vom belgischen Erfolgsteam WRT, mit dem Rossi seit seinem Wechsel in den GT3-Sport 2022 unterwegs ist.

WRT hat nun das Design des Boliden präsentiert. Wie schon im Vorjahr wird der Wagen mit der legendären Startnummer #46 in einem dunklen Blau an den Start gehen. Als Hauptsponsor wird erneut der Schuhgigant Skechers auf dem Fahrzeug werben. Der BMW unterscheidet sich nur in Details zum Design des Vorjahres.

Rennstart in Le Castellet ist am Sonntag um 15:00 Uhr. Das dreistündige Rennen wird von der SRO in mehreren Sprachen im offiziellen Livestream gestreamt. Neben Übertragungen in Englisch, Französisch und Italienisch wird es auch eine deutsche Übertragung geben. Die Streams vom Rennwochenende kann man auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal der SRO verfolgen.