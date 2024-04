Gino Borsoi (Pramac): «Den Gerüchten ein Ende setzen»

Pramac-Ducati-Teammanager Gino Borsoi spricht über die künftige Zusammenarbeit mit dem Werk aus Borgo Panigale und verrät, warum Jorge Martin in der MotoGP-Saison 2024 stärker denn je ist.

Aus Sicht des Pramac Ducati Teams verlief der MotoGP-Auftakt 2024 nach Maß. Denn Vizeweltmeister Jorge Martin gelang es als einzigem Fahrer, in allen vier Rennen auf dem Podest zu stehen. Unter anderem der Sprint-Sieg in Katar sowie der Gewinn des Portugal-GP führten dazu, dass der 26-jährige Madrilene die WM aktuell mit 60 Zählern anführt. Auch in der Team-WM liegt die Mannschaft auf Rang 2 in Schlagweite zu den Führenden des Lenovo Ducati Teams.

Pramac Racing und Ducati – diese Erfolgsgeschichte soll auch in Zukunft weitergeschrieben werden – bekräftigte Teammanager Gino Borsoi im Interview mit GPOne: «Es gibt im Fahrerlager immer Gerüchte, weshalb man sich am besten auf die Verträge berufen sollte. Wir haben eine Option mit Ducati für die nächsten zwei Jahre und wir sind glücklich mit ihnen. Es ist quasi alles unterschrieben, sodass wir diesen Gerüchten zu einem möglichen Herstellerwechsel ein Ende setzen können. Die Welt müsste untergehen, bevor wir einen Wechsel in Erwägung ziehen.»

Zu den Leistungen seines Aushängeschilds Jorge Martin berichtete Borsoi: «Er hat im Winter sein Trainingsprogramm und seine Ernährung angepasst, was ihm dabei geholfen hat, sein Gewicht zu reduzieren. Er fährt jetzt viel Rad, um im Rennverlauf sowohl mental als auch physisch noch fitter zu sein.»

Im vergangenen Jahr lieferte sich Martin bis zum Finale in Valencia mit Francesco Bagnaia ein enges Duell um den Weltmeistertitel. Damals drehte der «Martinator» besonders in der zweiten Saisonhälfte auf, in der er drei seiner vier Siege errang. «Letztes Jahr sind wir auch nicht schlecht in das Jahr gestartet, aber wir haben länger gebraucht, um Jorges Fahrstil an das neue Bike anzupassen. Das ist uns so richtig erst zur Saisonmitte gelungen. In diesem Jahr haben wir das Glück, dass die GP24 seit dem ersten Test optimal funktioniert, Ducati hat an dieser Stelle einen großartigen Job gemacht. Aber auch Jorge hat im Winter enorm an seiner physischen und mentalen Stärke gearbeitet, was ihm nun zugutekommt.»

Zur Tatsache, dass Martin nach den ersten vier Rennen seiner vierten MotoGP-Saison die WM-Tabelle anführt, bemerkte Borsoi schmunzelnd: «Er ist jetzt Martin 4.0».

Ergebnis MotoGP-Rennen, Portimão:

1. Martin, Ducati, 25 Rdn in 41:18,138 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,882 sec

3. Acosta, KTM, + 5,362

4. Binder, KTM, + 11,129

5. Miller, KTM, + 16,437

6. Bezzecchi, Ducati, + 19,403

7. Quartararo, Yamaha, + 20,130

8. Espargaró, Aprilia, + 21,549

9. Oliveira, Aprilia, + 23,929

10. Di Giannantonio, Ducati, +28,195

11. Fernández, KTM, + 28,244

12. Mir, Honda, +29,287

13. Rins, Yamaha, + 31,334

14. Nakagami, Honda, + 34,932

15. Zarco, Honda, + 38,267

16. M. Márquez, Ducati, + 40,174

17. Marini, Honda, + 40,775

18. Morbidelli, Ducati, + 52,362



WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Martin, 60 Punkte. 2. Binder, 42. 3. Bastianini, 39. 4. Bagnaia, 37. 5. Acosta, 28. 6. Marc Márquez, 27. 7. Aleix Espargaró, 25. 8. Vinales, 19. 9. Miller, 16. 10. Di Giannantonio, 15. 11. Quartararo, 15. 12. Alex Márquez, 13. 13. Bezzecchi, 12. 14. Oliveira, 8. 15. Mir, 7. 16. Fernández, 5. 17. Zarco, 5. 18. Rins, 3. 19. Nakagami, 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM, 50. 3. Aprilia, 35. 4. Yamaha, 15. Honda, 8.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 76 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 60. 3. Red Bull KTM Factory Racing, 58. 4. Aprilia Racing, 44. 5. Gresini Racing, 40. 6. Red Bull GASGAS Tech3, 33. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 27. 8. Monster Energy Yamaha MotoGP, 18. 9. Trackhouse Racing, 8. 10. Repsol Honda Team, 7. 11. LCR Honda, 7.