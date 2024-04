Zeitplan: Der Austin-GP 2024 im Abendprogramm

Beim «Red Bull Grand Prix of The Americas» sind viele Augen auf Marc Márquez (Gresini Ducati) gerichtet. Wird der Austin-Rekordmeister seinen ersten Sieg seit Misano 2021 feiern können? Das Geschehen im Überblick.

Am Wochenende gastiert die Motorrad-WM zum inzwischen elften Mal auf dem «Circuit of the Americas». Die 5,513 km lange Strecke, die nach den Entwürfen des berühmten F1-Architekten Hermann Tilke gebaut wurde, verläuft gegen den Uhrzeigersinn. Der «COTA» erstreckt sich bei elf Links- und neun Rechtskurven über einen Höhenunterschied von knapp 41 m. Seine längste Gerade misst 1200 m.

Der mit Abstand erfolgreichste MotoGP-Pilot in Austin ist Marc Márquez. Seit 2013 gewann der Spanier hier sieben Mal. Erst 2019 wurde diese Serie unterbrochen, als Márquez in Führung liegend stürzte und somit den Sieg an Alex Rins übergab. Rins siegte in Abwesenheit von Márquez 2023 erneut. Einziger Ducati-Pilot, der in Texas bislang siegreich war, ist Werksfahrer Enea Bastianini. Der Italiener gewann das Rennen im Jahr 2022.

Für Marc Márquez könnte der diesjährige Austin-GP einen Wendepunkt darstellen. Denn erstmals seit seinem letzten MotoGP-Sieg in Misano 2021 sitzt der achtfache Weltmeister wieder auf konkurrenzfähigem Material. Mit einem Sieg würde der 31-Jährige eine 2,5-jährige Durststrecke beenden.

Um das amerikanische Spektakel zu verfolgen, müssen die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz sieben Stunden Zeitunterschied zu Mitteleuropa beachten. Der Texas-GP wird damit zum attraktiven Abendprogramm. So findet der MotoGP-Sprint am Samstag um 22 Uhr MESZ statt, während das Rennen über die Grand-Prix-Distanz am Sonntag um 21 Uhr MESZ beginnt.

Zeitplan Texas-GP 2024 (MESZ)

Freitag, 12. April:

16:00 – 16:35 Uhr (35 min): Moto3, Free Practice

16:50 – 17:30 Uhr (40 min): Moto3, Free Practice

17:45 – 18:30 Uhr (45 min): MotoGP, Free Practice 1



20:15 – 20:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

21:05 – 21:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

22:00 – 23:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 13. April:

15:40 – 16:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 2

16:25 – 16:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 2

17:10 – 17:40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice 2

17:50 – 18:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

18:15 – 18:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



19:50 – 20:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

20:15 – 20:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

20:45 – 21:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

21:10 – 21:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

22:00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)



Sonntag, 14. April:

16:40 – 16:50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

18.00 Uhr: Moto3-Rennen (14 Runden)

19.15 Uhr: Moto2-Rennen (16 Runden)

21.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)