VR46-Academy Piloten als Rockstars in Mugello

Debrief der Italo-Gang in der Box in Mugello. Mit dabei auch Moto2-Pilot Celestino Vietti

Ständig auf Achse. Eben noch auf der Kartstrecke in Cesena, dann auf der Ranch in Tavullia, jetzt auf dem GP-Kurs in Mugello

Die Asse der VR46-Academy gönnten sich nach Ostern eine Trainingssession auf der MotoGP-WM-Piste in Mugello und wendeten dabei einen besonderen Trick an, um «unerkannt» zu bleiben.

Die VR46-Academy von Ikone Valentino Rossi (45) nutzte die lange Pause vor dem Austin-Grand Prix – aufgrund der Streichung des Grand Prix von Argentinien in Termas de Rio Hondo - am Donnerstag zu einem weiteren gemeinsamen Training. Diesmal ging es nach Mugello. Die klassische Berg- und Talbahn in der Toskana bildet am 2. Juni die siebte Station zur MotoGP-Saison 2024.

Die Stars bewegten dabei die Superbikes ihrer jeweiligen Hersteller. Auch Luca Marini war diesmal neben Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli und Marco Bezzecchi aus der MotoGP-Fraktion mit dabei, nachdem der Halbbruder von Valentino Rossi vor Ostern bei der Minibike-Session in San Mauro gefehlt hatte. Die Rundenzeiten bewegten sich in Mugello im Bereich von 1:51,8 bis 1:53,8.

Spannend: Um Beobachtern oder gar Gegnern keine großen Aufschlüsse zu bieten, ließ sich die Truppe nicht ihre eigenen Namen in die Zeitnahme einspeisen, sondern nutzt Synonyme aus der Rock-Musik-Szene wie Dave Grohl, Lenny Kravitz oder Mark Knopfler. Ein Rossi fuhr unter «eigener Flagge» und ließ sich 1:53,6 notieren. «Dave Grohl» war schließlich in 1:51, 876 der schnellste. Zum Vergleich: Die Quali-Bestzeit der MotoGP liegt in Mugello bei 1:44 min.

Die VR46-Cracks reisten dabei ökonomisch in Fahrgemeinschaften an. So war zum Beispiel Marco Bezzecchi Chauffeur für Andrea Migno und Celstino Vietti im Einsatz. Apropos: «Bez» darf sich jetzt über eine Design-Replica seines AGV-Helmes freuen. Erstaunlich: Valentino Rossi ist bei sämtlichen Aktivitäten weiter dabei. Der neunfache Champ wetzte auch am Ostermontag auf der heimischen Ranch in Tavullia munter mit seinen Schützlingen um den Kurs.