Gute Besserung, Andrea Dovizioso!

Andrea Dovizioso: 15 Siege in der MotoGP, hier auf dem Red Bull Ring.

Zu Mittag stürzte der Achtelliter-Weltmeister des Jahres 2004 und dreifache MotoGP-Vizeweltmeister beim Motocross schwer und erlitt eine Kopfverletzung. Er wurde nach Florenz in eine Spezialklinik geflogen.

Es passierte heute gegen 11 Uhr Mittag: Dovi, der seine MotoGP-Karriere nach der Saison 2022 beendet hatte, kam mit seiner Yamaha im Motors Park Tasso in Terranuova Bracciolini bei Arezzo schwer zu Sturz. Das ist eine Erd/Lehm-Strecke mit massiven Sprüngen. Der genaue Unfallhergang sowie die Ursache sind bis dato nicht bekannt.

Offenbar funktionierte die Erstversorgung sehr gut. Die Notärzte ließen Andrea Dovizioso jedoch sicherheitshalber mit dem Helikopter in die Uni-Klinik von Florenz («Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi») fliegen, da Schädelverletzungen diagnostiziert wurden. Lebensgefahr bestehe nicht, heißt es, allerdings seien weitere gründliche Untersuchungen nötig, um Langzeitschäden auszuschließen. Hier sind die Neurologen gefragt. Danach folgt in aller Regel ein Schädel-CT ohne Kontrastmittel. Oft ist bei Unfällen die Halswirbelsäule ebenfalls betroffen und wird sicherheitshalber in aller Regel zusätzlich abgeklärt.

Nach aktuellem Stand der Dinge soll es keine weiteren Schädel-Verletzungen geben, allerdings ist sein rechtes Schlüsselbein, das er sich schon 2020 bei einem privaten Rennen gebrochen hatte, wieder durch, wie italienische Quellen melden. Außerdem werden zur Stunde die Handgelenke untersucht. Ursprüngliche Berichte über ein Schädel-Hirn-Trauma erwiesen sich wohl als übertrieben. Dovizioso sei bei Bewusstsein und ansprechbar.

Andrea Dovizioso «befindet sich im Krankenhaus, aber sein Zustand ist nicht lebensbedrohlich. Ich möchte mich bei allen Rettern bedanken, die eingegriffen haben und bei unserem medizinischen Personal, das ihn zur Stunde behandelt. Forza, Dovi!», schrieb der Präsident der Toskana, Eugenio Giani, auf Facebook.

Seit seinem Rücktritt lebt Dovi seine Leidenschaft fürs Motocross intensiv aus. Er ist Manager und Betreiber des „04 Park“ bei Faenza, früher bekannt als «Monte Coralli». Bis vor wenigen Jahren fuhr die MXGP noch hier. Noch im Februar hatte er stolz von Umbauarbeiten an der Strecke berichtet.

Dovi war 22 Jahre im MotoGP-Paddock unterwegs und hat bei 346 Rennstarts 24 Siege, 20 Poles und 22 schnellste Rennrunden erreicht. Seit 2023 ist er Mitglied der MotoGP Hall of Fame. Wir wünschen dem sympathischen und schnellen Italiener rasche und vor allem vollständige Genesung!