Update: Dovizioso mit Brüchen – CT-Befund negativ

Einen Tag nach dem schweren MX-Crash des MotoGP «Hall of Fame» Athleten bestätigt das Krankenhaus in Florenz, dass sich Dovizioso keine inneren Verletzungen zugezogen hat. Heute meldete sich «Dovi» auch selbst.

Nicht nur Fans der Motorrad-Legende Andrea Dovizioso nahmen die gestrige Nachricht über den schweren Sturz ihres Helden geschockt zur Kenntnis, die gesamte Motorrad-Community und große Teil der italienischen Öffentlichkeit waren in großer Sorge um den Ex-Weltmeister und MotoGP-Star. Sowohl Valentino Rossi als auch Marc Márquez erkundigten sich sofort nach dem Zustand der «04» und übermittelten heute ihre Genesungswünsche in die Toskana

Nach einem Motocross-Crash am späten Dienstagvormittag wurde der traumatisierte Dovizioso per Helikopter ins Klinikum nach Florenz transportiert. Heute gibt es gute Nachrichten vom Ärzteteam um Andrea Dovizioso. Der gestern noch durchgeführte CT-Scan blieb ohne auffälligen Befund. Schlimme Befürchtungen, «Dovi» habe sich bei dem Unfall komplizierte Kopfverletzungen zugezogen, haben sich nicht bestätigt.

Sicher ist dagegen, dass sich der leidenschaftliche Offroad-Pilot beim Sturz sowohl Handgelenk als auch das rechte Schlüsselbein gebrochen hat. Das beste Zeichen überhaupt: Heute meldete sich der 38-Jährige über die sozialen Netzwerke selbst zu Wort und war ansatzweise sogar zu Scherzen aufgelegt.

Andrea Dovozioso: «Diesmal habe ich wirklich einen guten Schlag abbekommen. Meine Sammlung von Frakturen wird immer umfangreicher, aber das Wichtigste ist, dass der CT-Scan negativ ist. Heute werde ich mich weiteren Tests unterziehen und euch alle wissen lassen, wie sie verlaufen. Ein großes Dankeschön an meinen Trainer Yuri Naldini, der immer an meiner Seite ist, an alle, die mir geholfen haben, und an das medizinische Personal im Krankenhaus. Danke auch an alle, die mir Nachrichten geschickt haben. Ich werde weiterhin alle eure Nachrichten lesen.»