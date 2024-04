Pecco Bagnaia (Ducati): «Bester Freitag seit langem»

Pecco Bagnaia kam am Freitag des Amerika-GP gut in Fahrt und erklärte anschließend die Strategie-Änderung, die ihm zu Platz 4 verhalf. Außerdem verriet der Ducati-Werksfahrer seine Favoriten für den Rennsieg.

Francesco Bagnaias Saison 2024 begann bislang weniger glamourös als sein Weltmeisterjahr 2023. Nach zwei Wochenenden liegt der Ducati-Star mit 23 Punkten Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) auf Gesamtrang 4 und damit hinter Teamkollege Enea Bastianini (3.).

Doch am Trainingsfreitag des Amerika-GP präsentierte sich der Italiener stark und unterbot dank des neuen Asphalts seine Qualifying-Bestzeit von 2023 um knapp eine Zehntelsekunde. Mit seiner Zeit von 2:01,808 min reihte sich der 27-Jährige auf Platz 4 ein und stellte anschließend fest: «Das war der bislang beste Freitag der letzten beiden Jahre. Ich bin sehr glücklich.»

Als Grund für seine Formsteigerung nannte Bagnaia eine Strategieänderung in Hinblick auf die Abstimmung seiner Desmosedici GP24: «Wir sind am Freitagmorgen mit dem Set-up aus Portimão gestartet. Ich war nicht schlecht unterwegs, aber auch nicht super schnell», holte der Ducati-Pilot nach Rang 11 am Vormittag aus.

Der 29-fache GP-Sieger weiter: «Da in Katar der Grip extrem hoch war, haben wir das Bike nicht wirklich verstehen können. In Portimão hatte ich dann erstmals Probleme. Besonders wenn ich die Bremse losgelassen habe, hat mir das Bike kein gutes Feedback gegeben. Das war zu Beginn auch hier in Texas so. Daher sind wir am Nachmittag auf ein Set-up aus dem Vorjahr gewechselt, woraufhin ich mich sofort besser gefühlt habe.»

Trotz Rang 4 fehlten dem zweifachen MotoGP-Weltmeister am Ende 0,411 sec auf die Tagesbestzeit von Jorge Martin. Dennoch sieht Bagnaia seinen Markenkollegen nicht in der Favoritenrolle: «Am Morgen war Enea für mich mit Abstand der Stärkste. Am Nachmittag ist sowohl Martin als auch Viñales eine starke Rundenzeit gelungen. Aber ich denke, auf die Renndistanz gesehen ist Viñales aktuell am besten aufgestellt.»

Ergebnis MotoGP – Practice

1. Jorge Martín, Ducati, 2:01,397 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, +0,076 sec

3. Marc Márquez, Ducati, +0,409

4. Francesco Bagnaia, Ducati, +0,411

5. Pedro Acosta, KTM, +0,569

6. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,627

7. Franco Morbidelli, Ducati, +0,706

8. Enea Bastianini, Ducati, +0747

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0,847

10. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,961

11. Miguel Oliveira, Aprilia, + 1,069

12. Raúl Fernández, Aprilia, +1,079

13. Alex Márquez, Ducati, +1,096

14. Brad Binder, KTM, +1,154

15. Augusto Fernandez, KTM, +1,156

16. Jack Miller, KTM +1,405

17. Fabio Quartararo, Yamaha, +1,442

18. Alex Rins, Yamaha, +1,478

19. Johann Zarco, Honda, +1,617

20. Joan Mir, Honda, +2,047

21. Luca Marini, Honda, +2,124

22. Takaaki Nakagami, Honda, +2,587