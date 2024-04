Quali 1: Jack Miller und Alex Márquez steigen auf

Drama um Brad Binder (KTM), auch Fabio Quartararo (Yamaha) stürzt. Neben Jack Miller (KTM) greift auch Alex Márquez (Ducati) in den Fight um die ersten Startreihen ein.

Alle vier Hondas, beide Yamahas, beide Trackhouse-Aprilia, die beiden Red Bull KTM von Brad Binder und Jack Miller, die GASGAS von Augusto Fernández plus die Ducati von Alex Márquez waren jene 12 Bikes, die sich in Q1 um zwei Plätze im Q2 matchten.

Schrecksekunde für den aktuell in der WM zweitplatzierten Brad Binder in seiner ersten fliegenden Runde: Er legte die RC16 in Kurve 11 nieder, konnte jedoch aus eigener Kraft zurück in die Box rollen. Auch in seinem zweiten Outing war seine Zeit nicht gut genug. Mit Startplatz 17 liegt in den Rennen viel Arbeit vor ihm.

Besser lief es für seinen Teamkollegen Jack Miller, der in Binders Windschatten Bestzeit aufstellte, gefolgt von Alex Márquez. Am Ende des Feldes stehen die vier Honda RC213V. Alex Rins war die schnellere der beiden Yamaha-Piloten, auch weil Quartararo bei seinem letzten Versuch stürzte. Raúl Fernández entschied das Duell der Trackhouse-Fahrer für sich.

Ergebnis Q1:

1. Jack Miller (AUS) KTM 2:01,541 min.

2. Alex Márquez (E) Gresini Ducati +0,012 sec.

3. Raúl Fernández (E) Trackhouse Aprilia +0,185 sec.

4. Miguel Oliveira (P) Trackhouse Aprilia +0,303 sec.

5. Alex Rins (E) Yamaha +0,352 sec.

6. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,584 sec.

7. Brad Binder (ZA) KTM +0,599 sec.

8. Augusto Fernandez (E) GASGAS +0,682 sec.

9. Johann Zarco (F) LCR Honda +0,839 sec.

10. Joan Mir (E) Repsol Honda ++1,288 sec.

11. Takaaki Nakagami (J) LCR Honda +1,573 sec.

12. Luca Marini (I) Repsol Honda +1,708 sec.