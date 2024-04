Pole-Position für Maverick Viñales – Acosta Zweiter

Es war ein verrücktes Qualifying mit zwei Abflügen von Jorge Martin. Maverick Viñales staubte ab und holte die Pole-Position. Dahinter Super-Rookie Pedro Acosta und Marc Márquez.

Das Shootout der besten 12 Piloten setzte dich in Hinblick auf die Hersteller sehr klar zusammen. Die volle Ducati-Armada mit acht Desmosedici, zwei KTM RC16, eine davon im GASGAS-Design sowie zwei Werks-Aprilia gingen in Texas auf die Jagd nach der Pole-Position.



Sprint-König Jorge Martin ging als Favorit in das finale 15-minütige Qualifying auf der gut 5,5 km langen Strecke von Austin. Der Pramac Racing-Pilot, der als extremer Spezialist dafür gilt, seine volle Leistung in eine Runde zu pressen, ging entsprechend selbstbewusst auf die Strecke.



Große Erwartungen wurden ebenfalls an Super-Rookie Pedro Acosta gestellt. Der GASGAS-Star hatte im freien Training am Samstagvormittag die beste Zeit auf den überwiegend frischen Asphalt gezaubert.



Besondere Würze erhielt die große Zeitenjagd auch durch die Gäste aus der ersten Qualifikation. Red Bull KTM-Athlet Jack Miller und Alex Márquez durften sich den Top-Ten Piloten anschließen.



Der erste Schuss des Favoriten ging daneben. Auf der ersten fliegenden Runde ging Jorge Martin zu Boden. Wenig überraschend war es dann Maverick Viñales, der sich mit einer starken 2:01,243 als Erster an der Spitze etablierte. Dahinter legten Marc Márquez und Enea Bastianini die Karten auf den Tisch. Pedro Acosta hielt sich nach dem esten Abdrücken an sechster Stelle auf.

Unglaublich: Nur fünf Minuten später stürze Jorge Martin zum zweiten Mal. Noch unglaublicher – trotz des schnellen zweiten Abwurfs eilte die #89 an die Box, entschied zum Weitermachen und ging 4:45 min. vor Ende des Trainings wieder auf den Circuit.



Derweil flog «Top Gun» um den Kurs und stellte mit der ersten 2:00er Runde seine Aprilia ins Licht. Es wird die 16. Pole-Position in der Karriere des Spaniers.

Super stark auch Pedro Acosta, der sich in der letzten Runde die zweite Position eroberte. MM93 slidete seine Vorjahres-Ducati als Dritter direkt vor den Weltmeister.

Jorge Martin schaffte es durchgeschüttelt in nur einer einzigen gezeiteten Runde auf Platz sechs.

Aprilia-GASGAS-Ducati. So die erste Startreihe für die Rennen auf dem «Circuit of The Americas».



MotoGP – Ergebnis Qualifying 2



1. Maverick Viñales (E) Aprilia 2:00,864 min

2. Pedro Acosta (E) GASGAS +0,328 sec.

3. Marc Márquez (E) Gresini Ducati +0,402 sec.

4. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,488 sec.

5. Enea Bastianini (I) Ducati +0,575 sec.

6. Jorge Martín (E) Pramac Ducati +0,647 sec.

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,698 sec.

8. Fabio Di Giannantonio (I) VR46 Ducati +0,803 sec.

9. Franco Morbidelli (I) Pramac Ducati +0,873 sec.

10. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati +1,415 sec.

11. Jack Miller (AUS) KTM +1,433 sec.

12. Alex Márquez (E) Gresini Ducati keine Zeit

Die MotoGP-Startaufstellung:

1. Maverick Viñales (E) Aprilia

2. Pedro Acosta (E) GASGAS

3. Marc Márquez (E) Gresini Ducati

4. Francesco Bagnaia (I) Ducati

5. Enea Bastianini (I) Ducati

6. Jorge Martín (E) Pramac Ducati

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia

8. Fabio Di Giannantonio (I) VR46 Ducati

9. Franco Morbidelli (I) Pramac Ducati

10. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati

11. Jack Miller (AUS) KTM

12. Alex Márquez (E) Gresini Ducati

13. Raúl Fernández (E) Trackhouse Aprilia

14. Miguel Oliveira (P) Trackhouse Aprilia

15. Alex Rins (E) Yamaha

16. Fabio Quartararo (F) Yamaha

17. Brad Binder (ZA) KTM

18. Augusto Fernandez (E) GASGAS

19. Johann Zarco (F) LCR Honda

20. Joan Mir (E) Repsol Honda

21. Takaaki Nakagami (J) LCR Honda

22. Luca Marini (I) Repsol Honda