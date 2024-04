TV-Programm: Der Spanien-GP 2024 im FreeTV und Stream

Am kommenden Wochenende können die MotoGP-Fans den Jerez-GP zr gewohnten Sendezeit mit einem umfangreichen TV- und Streaming-Angebot uneingeschränkt genießen.

Mit dem «Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España» kommt die Motorrad-WM in dieser Woche wieder auf europäischen Boden. Österreichische und Schweizer TV-Zuschauer können wie gewohnt über ServusTV am Samstag die Qualifyings sowie den Sprint der MotoGP-Klasse live im FreeTV sehen, am Sonntag folgen die drei GP-Rennen inklusive Vorberichte, Analysen und Interviews.

Fans aus Österreich und der Schweiz können zudem sämtliche Trainingssitzungen am Freitag sowie alle Qualifyings und Rennen am Samstag und Sonntag auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On im Livestream mit englischem Original-Kommentar verfolgen. Zudem können österreichische Nutzer nach der Übertragung auf alle Qualifyings und Videos On-Demand zugreifen.

Aber auch die MotoGP-Fans in Deutschland können sich freuen: Die Übertragungen am Samstag und Sonntag aus Jerez sind bei ServusTV On im kostenlosen Livestream zu sehen. Außerdem überträgt DF1 alle Sessions am Samstag ab 10.40 Uhr sowie am Sonntag ab 10.20 Uhr.

In der Schweiz zeigt SRF 2 das Moto3-Rennen sowie das MotoGP-Rennen am Sonntag.

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com erwerbbar. Das Abo für die gesamte Saison 2024 kostet 139,99 Euro. Für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten. Alle Sessions können außerdem mit einem kostenpflichtigen Abo bei Sky Sport live verfolgt werden.

Die beiden Red Bull MotoGP Rookies Cup-Rennen lassen sich über Redbull.tv verfolgen, am Samstag um 16.10 Uhr und am Sonntag um 08:45 Uhr.

TV-Programm Jerez-GP 2024: