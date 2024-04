Pedro Acosta: «Ich werde Dani folgen!»

Vor seinem ersten MotoGP-Rennen auf heimischen Terrain in Jerez stapelt Pedro Acosta tief. Am Donnerstag lenkte der Fahrer des GASGAS Tech3 Teams den Blick vor allem auf KTM-Gaststarter Dani Pedrosa.

«Es ist schön, das erste Mal als MotoGP-Fahrer hier zu sein. Für uns Spanier ist das die größte Party des Jahres», strahlte Pedro Acosta am Donnerstag des Spanien-GP.

Nach seinen bislang herausragenden Leistungen, die ihm in Portimão und Austin jeweils einen Podestplatz bescherten, liegt die Messlatte für den Klassenneuling hoch. Dennoch mahnte der 19-jährige Spanier zur Geduld und betonte: «Wir müssen ruhig und mit den Füßen am Boden bleiben. Besonders der Freitag wird für mich wieder sehr intensiv, da ich die Strecke mit dem Bike und den Reifen verstehen muss.»

Dass die KTM mit dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» harmoniert, bewiesen im Vorjahr Brad Binder und Jack Miller, die im Sonntagsrennen beide auf das Siegertreppchen stiegen. Und auch Gaststarter Dani Pedrosa legte als Siebter einen starken Auftrifft hin.

Diese Statistiken motivieren den Neuling des Red Bull GASGAS Tech3 Teams zusätzlich: «Wenn du siehst, dass das Bike hier gut funktioniert, gehst du mit einem positiven Gefühl ins Wochenende. Aber wir wissen natürlich nicht, wie ich hier abschneiden werde. Deshalb müssen wir ruhig und konzentriert arbeiten.»

Auf MotoGP-Legende Dani Pedrosa freut sich Acosta am Wochenende besonders, denn: «Mit Dani haben wir einen weiteren starken Rivalen. Es ist wunderbar, sich mit ihm die Strecke zu teilen. Er ist kein normaler Fahrer, denn er hat so unglaublich viel Erfahrung. Ich kann von ihm so viel lernen und von seiner Erfahrung profitieren. Natürlich werde ich ihm auf der Strecke folgen!»

Fahrer-WM nach 6 von 42 Rennen:

1. Martín 80 Punkte

2. Bastianini 59

3. Viñales 56

4. Acosta 54

5. Bagnaia 50

6. Binder 49

7. Espargaro 39

8. Marc Márquez 36

9. Di Giannantonio 25

10. Miller 22

11. Bezzecchi 20

12. Quartararo 19

13. Alex Márquez 14

14. Oliveira 13

15. Raúl Fernández 7

16. Augusto Fernández 7

17. Mir 7

18. Zarco 5

19. Rins 3

20. Nakagami 2

21. Morbidelli 0

22. Marini 0



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 96

2. KTM 76

3. Aprilia 72

4. Yamaha 19

5. Honda 8



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 109

2. Aprilia Racing 95

3. Prima Pramac Ducati 80

4. Red Bull KTM Factory Racing 71

5. Red Bull GASGAS Tech3 61

6. Gresini Racing MotoGP 50

7. Pertamina Enduro VR46 Racing 45

8. Monster Energy Yamaha MotoGP 22

9. Trackhouse Racing 20

10. Repsol Honda Team 7

11. LCR Honda 7