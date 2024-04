Boxkampf Lorenzo vs. Pedrosa: So tippt das Paddock

Der Herausforderer: Jorge Lorenzo will die Fäuste fliegen lassen

Herausforderung akzeptiert. Die noch aktive MotoGP-Legende Dani Pedrosa wird gegen Lorenzo in den Ring steigen

MotoGP-Pensionist Jorge Lorenzo sorgt mit seiner Herausforderung gegen KTM-MotoGP-Testfahrer Dani Pedrosa für viel Wind auf den Social-Plattformen und ausgelassene Unterhaltung bei den Assen des Fahrerlagers.

Der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo (36) zeigte sich in den vergangenen Tagen wiederholt beim Boxtraining. Damit will der Hobby-Autorennfahrer Lorenzo seine Fitness zurückerlangen. Nun sorgte er mit einer Herausforderung gegen Dani Pedrosa (38) für Aufsehen bei seinen ehemaligen MotoGP-Kollegen. Gemeinsam haben die beiden Spanier 122 GP-Siege eingefahren, aber auch einige Scharmützel ausgetragen. 2008 versuchte in Jerez sogar König Juan Carlos einen Handschlag der beiden Asse einzufädeln.

Lorenzo meinte in Richtung Dani Pedrosa: «Nachdem Boxen jetzt so ein glamouröses Promi-Event ist, fordere ich Dani Pedrosa zu einem Kampf heraus – und zwar im Grand-Price-Club von Barcelona.» Pedrosa meinte zunächst zurückhaltend: «Ich denke, Jorge wird hier sein dieses Wochenende, dann könnt ihr ihn fragen, was er plant.»

Pedrosa hat aber mittlerweile konkret auf das Angebot Lorenzos reagiert und die Herausforderung akzeptiert. Zudem sagte Dani in Richtung JL99: «Ich habe vom Angebot erfahren, als ich auf dem Weg nach Jerez war. Ich bin in guter Form und will es nicht leugnen, dass die Versuchung groß ist, ihm ein paar Schläge zu verpassen. Ich nehme also die Herausforderung an!» Der Fight soll auf Lorenzos YouTube-Kanal zu sehen sein.

Das Angebot machte auch im Fahrerlager von Jerez rasch die Runde. Zahlreiche Asse äußerten sich teils im Spaß über dieses mögliche Duell der spanischen Giganten. Joan Mir erklärte: «Ehrlich gesagt - es hat den Tag gerettet." Jack Miller gab sich gespielt entsetzt: «Wie kann Lorenzo gegen Dani boxen - Dani ist 1.50 groß. Wir müssen da wen anderen finden.»

Miguel Oliveira meinte: «Ich sehe, dass Lorenzo nicht in bester Verfassung ist im Moment. Mein Cousin ist 14 - ich denke, er könnte Jorge auch besiegen. Ich wette auf Dani.»

Marc Márquez konnte sich vor Lachen kaum halten: «Ich habe das gesehen auf Social Media - ich setze mein Geld auf Lorenzo.» Anders MotoGP-Rookie Pedro Acosta: «Ich denke, Dani wird da eine große Show veranstalten! Ich denke, er kann jeden überraschen - auch im Ring! Wenn er alles herausholt, ist er eine Rakete.»

Aleix Espargaro grinste breit: «Ich bin neugierig auf Dani. Jeder glaubt, Dani ist zu klein - aber ich setze mein Geld auf Dani.» MotoGP-WM-Leader Jorge Martin ging noch weiter: «Ich würde da den Ringrichtern assistieren und dann mit rauf in den Ring gehen. Ich denke, das wird ziemlich interessant.»

«Lorenzo hat etwas mehr Reichweite - aber nicht viel», lachte Brad Binder herzhaft. Fakt ist: In Spanien spricht jeder nur noch über das Duell #99 vs. #26.