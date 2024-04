Jerez-GP: Der Rennsonntag im FreeTV und Stream

Kann sich Pole-Setter Marc Márquez in Jerez vor heimischer Kulisse seinen ersten GP-Sieg auf der Gresini-Ducati sichern? Das gesamte TV- und Streaming-Angebot im Überblick.

Mit dem «Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España» kommt die Motorrad-WM zurück auf europäischen Boden. Österreichische und Schweizer TV-Zuschauer können am Sonntag wie gewohnt über ServusTV die drei GP-Rennen inklusive Vorberichte, Analysen und Interviews live verfolgen.

Auch die Fans in Deutschland können sich freuen: Die Übertragungen am Sonntag sind bei ServusTV On im kostenlosen Livestream zu sehen. Außerdem überträgt der TV-Sender DF1 am Sonntag.

In der Schweiz zeigt SRF 2 das Moto3-Rennen sowie das MotoGP-Rennen.

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com erwerbbar. Das Abo für die gesamte Saison 2024 kostet 139,99 Euro. Für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten.

Alle Sessions können außerdem mit einem kostenpflichtigen Abo bei Sky Sport live verfolgt werden.

Den Anfang macht am Sonntag das zweite Red Bull MotoGP Rookies Cup-Rennen, welches ab 8.40 Uhr über redbull.tv zu verfolgen ist.

TV-Programm Jerez-GP 2024: