Chaos nach Jerez-Sprint: Fünf Fahrer bestraft

Der vierte MotoGP-Sprint des Jahres war bereits auf der Piste eine großes Durcheinander. Mit frisch verhängten Strafen ändert sich das Ergebnis nachträglich. Neuer Dritter ist Wildcard Dani Pedrosa.

Kaum hatten sich Jubel und Verwunderung über das Sprintrennen in Jerez gelegt, ging die Aufregung rund um das Samstagsrennen weiter. Denn erstmals in dieser Saison wurden nun einige Piloten für einen Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen in Sachen Reifenluftdruck bestraft. Während es in der Testphase des Systems nur Verwarnungen gegeben hatte, haben die frisch verhängten Strafen Auswirkungen auf Resultate und WM-Tabelle.

Prominentester «Täter» ist Fabio Quartararo. Der Yamaha-Pilot, der in dem nachmittäglichen Sturzfestival bis auf den dritten Platz nach vorne gespült wurde, wurde mit einer Strafe von acht Sekunden um zwei Positionen zurückversetzt. «El Diablo» wird damit vom Podest gestoßen und ist nur noch Fünfter. Auf das Podium darf jetzt der sensationelle Wildcard-Star Dani Pedrosa. Pramac-Pilot Morbidelli rückt an die vierte Stelle vor.

Das einzigartige Chaosrennen bringt weitere Strafen, jeweils von acht Sekunden, für Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez und Jack Miller.

Trackhouse-Youngster Raul Fernandez verliert durch die Strafe ebenfalls Positionen und WM-Zähler. In der neuen Ergebnisliste rutscht der Spanier von Platz sechs auf 12 ab.

Um das Durcheinander komplett zu machen: Marc Márquez, Augusto Fernandez, Miguel Oliveira, Joan Mir, Taka Nakagami und Johann Zarco rücken jeweils einen Platz auf. Der letzte WM-Zähler geht nun an Joan Mir und Honda. Bravo.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



* Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck



WM-Stand nach 7 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Acosta 63. 3. Bastianini 59. 4. Vinales 56. 5. Bagnaia 50. 6. Binder 49. 7. Marc Márquez 40. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Di Giannantonio 25. 10. Quartararo 24. 11. Miller 22. 12. Bezzecchi 20. 13. Oliveira 15. 14. Alex Márquez 14. 15. Augusto Fernández 10. 16. Mir 8. 17. Pedrosa 7. 18. Raul Fernández 7. 19. Morbidelli 6. 20. Zarco 5. 21. Rins 3. 22. Nakagami 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 108 Punkte. 2. KTM 85. 3. Aprilia 74. 4. Yamaha 24. Honda 9.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 109 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 98. 3. Aprilia Racing 95. 4. Red Bull GASGAS Tech3 73. 5. Red Bull KTM Factory Racing 71. 6. Gresini Racing 54. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45. 8. Monster Energy Yamaha 27. 9. Trackhouse Racing 22. 10. Repsol Honda Team 8. 11. LCR Honda 7.