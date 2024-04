Brad Binder (KTM/6.): Chattering-Premiere in Jerez

Beim MotoGP-Rennen in Jerez gelang KTM-Pilot Brad Binder diesmal keiner seiner gefürchteten Raketenstarts. Auch danach war der Südafrikaner nur im Verteidigungsmodus unterwegs.

Es war ein kurioses Wochenende für den KTM-Star aus Südafrika. Im Schnelldurchlauf: Nach einem schlechten Training musste Binder durchs Q1, schafft es dort aber auf einen guten vierten Rang. Im Sprint am Samstag blieb ein wilder Abflug, zum Glück ohne körperliche Konsequenzen. Im GP, den Binder erneut aus der zweiten Reihe in Angriff nahm, kam die #33 nicht über einen sechsten Platz hinaus.

In der WM-Tabelle rutschte Binder damit nochmals um einen Rang auf die jetzt siebte Stelle ab. Von 74 maximal möglichen Zählern holte Binder während der letzten vier Wettfahrten nur 17.

Nach dem zweiten nicht erfolgreichen Wochenende in Folge präsentierte sich ein wenig begeisterter KTM-Werksfahrer nur kurz den Medien «Ich bin schon enttäuscht, denn ich bin davon ausgegangen, dass ich ein besseres Tempo haben werde. Aber nach ein paar Runden habe ich verstanden, dass ich mit der Spitze nicht mithalten konnte. Und selbst davor war es schon hart, denn mein Start war klar schlechter als gestern. Das war mein Fehler, denn ich habe die Kupplung ein wenig zu schnell kommen lassen und erst einmal ein Wheelie produziert. Dadurch war die Ausgangslage direkt schlechter. Und ran fahren – keine Chance.»

Vor allem ein für Binder neues Problem vereitelte eine bessere Platzierung beim großen Volksfest der Spanier. Erstmals überhaupt klagte der routinierte KTM-Racer über Chattering an der RC16. «Es ist unverständlich und kein gutes Gefühl. Aber das Bike hat während des Rennens Chattering-Probleme bekommen. Es ist eine neue Erfahrung, denn vor dem Rennen in Jerez ist es zumindest bei mir noch nie aufgetreten. Es war ziemlich ausgeprägt und kam gleich mit dem Beginn des Rennens. Dadurch ist es mir leider nicht gelungen, in den Kurven einen richtig guten Kurvenspeed aufzubauen. Es ist wirklich sonderbar und wir müssen uns das jetzt ganz genau anschauen und verstehen. Zusammengefasst, leider war es nicht unser Wochenende.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Jerez (28. April):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 40:53,306 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,372 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,903

4. Alex Márquez (E), Ducati, +7,205

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,253

6. Brad Binder (ZA), KTM, +7,801

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,063

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,979

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,217

10. Pedro Acosta (E), KTM, +20,762

11. Raul Fernández (E), Aprilia, +23,508

12. Joan Mir (E), Honda, +23,584

13. Alex Rins (E), Yamaha, +28,452

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,049

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,015

16. Stefan Bradl (D), Honda, +41,433

17. Luca Marini (I), Honda, +43,323

– Augusto Fernández (E), KTM, 6 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 8 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 14 Runden zurück

– Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 16 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 16 Runden zurück

– Dani Pedrosa (E), KTM, 22 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

5. Fabio Quartararo* (F), Yamaha, +15,052

6. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

7. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

9. Joan Mir (E), Honda, +18,553

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

11. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

12. Raúl Fernández* (E), Aprilia, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +31,478

14. Jack Miller* (AUS), KTM, +45,901

15. Alex Rins* (E), Yamaha, +1:10,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet



*Acht-Sekunden-Strafe wegen zu geringem Reifendruck



WM-Stand nach 8 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Bagnaia 75. 3. Bastianini 70. 4. Acosta 69. 5. Vinales 63. 6. Marc Márquez 60. 7. Binder 59. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Bezzecchi 36. 10. Di Giannantonio 34. 11. Alex Márquez 27. 12. Quartararo 25. 13. Oliveira 23. 14. Miller 22. 15. R. Fernández 12. 16. Mir 12. 17. A. Fernández 10. 18. Pedrosa 7. 19. Rins 6. 20. Morbidelli 6. 21. Zarco 5. 22. Nakagami 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 133 Punkte. 2. KTM 95. 3. Aprilia 82. 4. Yamaha 27. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 145 Punkte. 2. Aprilia Racing 102. 3. Prima Pramac Racing 98. 4. Gresini Racing 87. 5. Red Bulll KTM Factory Racing 81. 6. Red Bull GASGAS Tech3 79. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 70. 8. Trackhouse Racing 35. 9. Monster Energy Yamaha 31. 10. Repsol Honda Team 12. 11. LCR Honda 9.