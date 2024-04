Jack Miller (KTM): Antworten und neue Fragen

Nach dem enttäuschenden Rennen in Jerez stürzte sich Jack Miller beim Test am Montag in die Arbeit und drehte intensive 73 Runden. Dabei löste sein Team Probleme – und warf zugleich einige neue Fragen auf.

«Wir hatten einen anständigen Tag», fasste der stets optimistische Australier am Spätnachmittag zusammen, obwohl er in Hinblick auf die Rundenzeiten nicht über Rang 17 mit knapp einer Sekunde Rückstand auf Spitzenreiter di Giannantonio hinaus gekommen war. «Mit dem vielen Gummi auf der Ideallinie war die Piste extrem schnell, und in manchen Bereichen, in denen wir am Sonntag Mühe hatten, machten wir Fortschritte. In anderen sammelten wir zumindest jede Menge Daten.»

Eines der Probleme waren hartnäckige Vibrationen am Hinterrad, die ihn am Kurvenausgang vom frühen Gas geben abgehalten hatten. «Wir machten ziemlich radikale Änderungen an der Fahrwerksgeometrie, und immer, wenn du das Bike so massiv änderst, um ein Problem zu kompensieren, handelst du dir Nebeneffekte in anderen Bereichen an. Du erhältst Antworten, wirfst aber auch neue Fragen auf», schilderte der Red Bull-KTM-Pilot.

Dass sein Team das Bike für langsame Kurven und für harte Bremsmanöver «ein bisschen größer» machte, zahlte sich aus und stellt zumindest eine der Weichen für den aufkommenden Frankreich-Grand Prix. «Ich denke, wir haben einige Infos, die uns bei der nächsten Station weiterhelfen werden. Wir halten die Daumen gedrückt, dass uns die Kehrtwende gelingt, und wir werden sehen, was wir beim GP in Le Mans ausrichten können», fasste er zusammen.