Marco Odermatt: Von der MotoGP in Jerez hingerissen

Ski-Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt stattete der MotoGP-Weltmeisterschaft in Jerez gemeinsam mit zwei Schweizer Ski-Rennfahrern einen Besuch ab, den er so schnell nicht vergessen wird.

Der Schweizer Ski-Held Marco Odermatt war einer der prominenten Gäste, die den MotoGP-Stars in Jerez de la Frontera einen Besuch abstatteten. Mit dabei waren auch seine besten Ski-Kollegen Gino Caviezel (31) und Justin Murisier (32), der in seiner Freizeit gerne mit seiner KTM Duke die Straßen unsicher macht.

Odermatt hat in der abgelaufenen Saison zum dritten Mal in Folge den Ski-Alpin-Gesamtweltcup gewonnen. Der 26-Jährige aus Buochs im Kanton Nidwalden hält mittlerweile bei 37 Einzelsiegen in den Disziplinen Riesenslalom, SuperG und Abfahrt. «Odi» spulte in Jerez ein umfangreiches Programm ab und war auch im Yachthafen des America’s Cups in Barcelona zu Gast, wo er sich als Segler versuchte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró und Johann Zarco © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Martin und Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Marc Márquez © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Brad Binder und Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Neben einem Abstecher zu Gigi Dall’Igna in die Ducati-Lenovo-Box schaute das Trio am Circuito de Jerez auch bei der VR46-MotoGP-Truppe vorbei und traf prompt auf den neunfachen Weltmeister Valentino Rossi (45). Murisier fährt im Ski-Weltcup seit Jahren als Zeichen der Wertschätzung für die Ikone Rossi mit einer 46 auf dem Helm und einigen leuchtgelben Farbelementen.

In der Startaufstellung wurde mit den KTM-Masterminds um Rennchef Pit Beirer geplaudert. «Was für eine Erfahrung, so tief in die MotoGP einzutauchen», freute sich Odermatt. Dank Sponsor Red Bull und Promoter Dorna war an der Piste auch ein Ausflug ins Infield möglich. Restlos hingerissen zeigten sich Odermatt und seine Kollegen vor allem von der Perspektive, der Geräuschkulisse direkt an der Boxenmauer bei Start und Ziel und dem Blick auf die vorbeifliegende MotoGP-Meute. Gerastet wurde standesgemäß auf der Dachterrasse des Red-Bull-Holzhauses.