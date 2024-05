MotoGP fix in Assen – neuer Vertrag bis 2031

Einzigartig. Die MotoGP feiert in Assen bis mindestens 2031

Die Rennstrecke von Assen ist seit 1949 Austragungsort der Motorrad-WM. Daran wird sich nichts ändern. Die MotoGP gastiert nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2031 in der Kathedrale des Rennsports.

Gute Nachrichten für die weltweite MotoGP-Community – und potenziell zukünftige Piloten der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft. Denn es gibt gute Chancen, Runden auf dem legendären TT Circuit in Assen zu drehen.

Assen ist und bleibt auch weiterhin eine besondere Station im Rennkalender der MotoGP. Auf keiner anderen Rennstrecke wurden so viele Rennen bestritten. Die Tatsache, dass seit dem Bestehen der Motorrad-WM vor 75 Jahren in jedem Jahr auch in Assen Wettbewerbe stattfinden, verleiht der Anlage einen Exklusivstatus.

Wie heute offiziell bekannt gegeben wurde, konnte die Betreiber der einzigartigen Motorradsport-Kultstätte in den Niederlanden die Vereinbarung mit der Dorna als Rechteinhaber der MotoGP bis ins Jahr 2031 zu verlängern. Der bisher Vertrag sprach von einer Austragung der MotoGP in Assen bis einschließlich 2026. Doch beiden Seiten bestätigten nun den Wunsch über eine noch längerfristige Zusammenarbeit.

Arjan Bos, Vorsitzender des TT Circuit Assen: «Wir freuen uns sehr über diese Vertragsverlängerung, besonders jetzt, wo sich die MotoGP so stark entwickelt. Sie bekräftigt den Status der TT in Assen als Highlight im MotoGP-Kalender. Wir sind stolz darauf, weiterhin gemeinsam die Zukunft des Motorsports zu gestalten.»

Auch Carmelo Ezpeleta, CEO des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports kommentierte die ausgeweitete Vereinbarung mit freudigen Worten: «Wir sind sehr glücklich, die langfristige Zukunft von Assen im Kalender bekannt zu geben. Es war Teil der allerersten Saison des Grand-Prix-Rennsports im Jahr 1949 und kein anderes Rennen hat uns in diesen 75 Jahren, die wir 2024 feiern, begleitet. Das ist einzigartig, aber wir kommen nicht nur wegen der Geschichte oder der Statistiken zurück. Der Rennsport in Assen ist auch 100 Jahre nach den ersten Rennen in diesem Gebiet immer noch etwas Besonderes und er wird immer besser. Es ist ein fantastischer, moderner Austragungsort, der uns weiterhin unglaubliche Rennen und ikonische Momente bescheren wird.»

Einen ultimativen Höhepunkt werden die MotoGP-Fans in Assen im nächsten Jahr erleben. 2025 feiert TT in der Kathedrale des Motorsports ihr 100-jähriges Bestehen.