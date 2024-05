Kini Fullgas-Tag: Jonas Folger als Sprinter

Der Kini Fullgas-Tag in Wiesing in Tirol brachte wieder einmal ganz besondere Rennsport-Einlagen und sogar einen Dragster-Auftritt von MotoGP-Testfahrer Jonas Folger mit der KTM RC16.

Der Kini Fullgas-Tag ist bereits eine feste Instanz und Garant für mitreißende Rennsport-Action am 1. Mai. Bei strahlendem Frühlingswetter auf dem Gelände des beeindruckenden Kini-Shops in Wiesing – direkt an der Inntalautobahn – war das Zuschauerinteresse bei der jährlichen Hausparty der Familie Kinigadner heuer wieder gewaltig.

Freestyle-Einlagen von «FMX4EVER» und Driftshows mit dem Nascar sorgten unter anderem für sehr ausgelassene Stimmung bei den Besuchern. Einer der Stargäste war der ehemalige MotoGP-Fahrer und aktuelle KTM-Testfahrer Jonas Folger (30). Der Bayer aus Schwindegg brachte eine einsätzfähige Test-KTM RC16 mit an die Startlinie; gegen einen außergewöhnlichen Gegner mit fünf Zylinder und Turbolader: Folger lieferte sich ein aufregendes Beschleunigungs-Duell gegen den legendären Audi Rallye Quattro mit kurzem Radstand aus den 1980er-Jahren.

Als Rennleiter bei diesem heißen Drag-Race fungierte Mastermind Heinz Kinigadner (64) höchstpersönlich.

Dazu gab es zahlreiche aktuelle und historische Rennsport-Leckerbissen zu bestaunen.



Zweiter deutschsprachiger Top-Gast war in Wiesing Red Bull-KTM-Rallye-Held Matthias Walkner (37), der nach seinem schlimmen Sturz vom Dezember in der kalifornischen Wüste auf einem sehr guten Weg der Rehabilitation ist. Momentan arbeitet der Kuchler in der Reha-Klinik Tobelbad bei Graz intensiv an seiner Gesundheit.

Neben seiner eigenen Familie mit den Kindern Isabell und Hannes war auch Kinigadners älterer Bruder Hans (67), der nach einem Motocross-Unfall in den 1980er-Jahren im Rollstuhl sitzt, mit dabei. Auch Kinis Neffe und Dakar-Debütant Tobi Ebster (27) war unter den Racer-Gästen in Wiesing.