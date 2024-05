MotoGP: Neuer Termin für Kasachstan-GP 2024

Zwischen den beiden MotoGP-Events in Mugello und Assen hätte im kommenden Juni die Premiere des Kasachstan-GP stattfinden sollen. Aufgrund der Katastrophenlage im Land muss ein neuer Termin gefunden werden.

Am heutigen Freitag sahen sich FIM, IRTA und Dorna gezwungen, den Großen Preis von Kasachstan zu verschieben. Als Grund wird die derzeit katastrophale Lage in Zentralasien angeführt. Noch nie dagewesene Wetterbedingungen haben zu Überschwemmungen in einer riesigen Region geführt, die einen nationalen Notstand in Kasachstan verursacht und einen Großteil der Bevölkerung vertrieben haben.

Nach MotoGP-Terminkalender war die Premiere in Kasachstan auf der komplett neuen Sokol-Rennanlage vom 14. bis 16. Juni und damit zwischen den beiden Highlight-Events in Mugello und Assen angesetzt.

Laut Bekanntmachung der Veranstalter wäre es nicht zu verantworten, wenn die MotoGP den Behörden oder Diensten eine zusätzliche Last aufbürden würde. Sämtliche Ressourcen werden derzeit benötigt, Zehntausenden von betroffenen Menschen im ganzen Land zu helfen.

Die neue internationale Rennstrecke in Sokol wird daher die MotoGP-WM nicht an den zuvor angekündigten Terminen ausrichten. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt, die offizielle Mitteilung geht aber von einer Austragung in 2024 aus.

Als oberste Priorität sendet die MotoGP ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung an die Menschen in Kasachstan und all jene, die von den Überschwemmungen in Zentralasien betroffen sind. Die Ausrichter der MotoGP-Weltmeisterschaft hoffen, dass sich die Nation, die Region und die betroffenen Gemeinden so schnell wie möglich erholen können.