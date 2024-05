Jerez und Le Mans im Duell um MotoGP-Besucherrekord

Was für ein Fest – fast 300.000 Fans bejubelten die MotoGP-Stars in Jerez

Fast 300.000 Menschen in Jerez erlebten die MotoGP-WM live – und holten damit den MotoGP-Zuschauerrekord von Frankreich nach Spanien. In wenigen Tagen gibt es die Chance, auf eine Revanche.

Noch in der Dunkelheit pilgerten die Menschen von Parkplätzen und Campingplätzen in Richtung Rennstrecke. Zum Sonnenaufgang in Jerez de la Frontera am vergangenen Sonntag war der Circuito mit Beinamen Angel Nieto bereits bunt betupft, mit abertausenden Rennsport-Schlachtenbummlern.

Als wenige Minuten vor der Warm-up-Runde der MotoGP-Klasse die offiziellen Besucherzahlen bei dem diesjährigen Großen Preis von Spanien durchgefunkt wurden, hatten die Menschenmassen ihren eigenen Rekord.

Noch vor dem Samstag wurden offiziell 80.074 Besucher registriert. Der durch den MotoGP-Sprint an Attraktivität gewonnene Samstag alleine zog weitere 71.898 Menschen auf das Areal, nur wenige Kilometer entfernt von Jerez. Am Sonntag schließlich eskalierte die Veranstaltung mit 144.689 Zuschauern zum größten Sportevent Spaniens.

Exakt 296.741 Zuschauer werden in die Statistik des Spanien-GP 2024 eingehen. Die beeindruckende Zahl ist zugleich ein neuer Rekord in der nach den Spielregeln (und damit Ticketsystem) der Dorna ausgerichteten MotoGP-Weltmeisterschaft.

Vor 60 Jahren sahen den deutschen Motorrad-GP auf dem Solitude-Straßenkurs vor den Toren Stuttgarts über 440.000 Menschen – nur am Renntag. Nahezu alle Zuseher der Rennen waren bei der denkwürdigen Veranstaltung im Sommer 1964 «wilde» Fans ohne Eintrittskarte. Auch verteilten sich die unglaublichen Menschenmassen rund um eine 11,4 km lange Piste.

Interessant: Der vor wenigen Tagen von den spanischen Fans verbesserte MotoGP-Zuschauerrekord war bisher in den Händen der ebenfalls feierfreudigen Franzosen. Im Mai 2023 waren es in Summe 278.805 Menschen, die den Grand Prix de France live erlebten. Mit über 152.000 Zuschauern am Sonntag behalten die Franzosen zumindest den Neuzeitrekord für den Renntag.

Fakt ist, mit elf spanischen MotoGP-Akteuren und Superstars wie Márquez, Martin, Vinales oder Acosta, mussten die Fans nicht nach Jerez überredet werden.

Auch Frankreich hat zwei prominente MotoGP-Gewinner aufzubieten. Da man allerdings aktuell auf den Ergebnislisten sehr weit nach unten schauen muss, um Fabio Quartararo (12.) und Johann Zarco (21.) auszumachen, sind Zweifel angebracht, ob die Franzosen sich den Zuschauerrekord bereits in einer Woche zurückholen werden.