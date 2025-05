Bautista zu Razgatlioglu: «Dann bist du ein Niemand»

Geht Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu 2026 in die MotoGP oder nicht? Diese Frage treibt Rennsportfans auf der ganzen Welt um. Ducati-Star Alvaro Bautista gab dem Türken in Cremona Ratschläge.

Es ist ein offenes Geheimnis: Manager Kenan Sofuoglu verhandelt für seinen Schützling Toprak Razgatlioglu mit Honda und Pramac Yamaha über einen MotoGP-Platz 2026, der Verbleib in der Superbike-WM mit BMW ist ebenfalls eine Möglichkeit.



Für den Red-Bull-Athleten ist der Fall klar: «Wenn ich die Chance in der MotoGP erhalte, dann will ich es versuchen.»

In der Superbike-WM 2025 sehen wir mit Alvaro Bautista, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Sam Lowes, Scott Redding und Iker Lecuona sechs Fahrer, die Vollzeit mindestens eine Saison MotoGP fuhren. Jeder von ihnen weiß genau, was es bedeutet, in der Prototypen-WM anzutreten.

«Wenn ich Toprak wäre, würde ich in der Superbike-WM bleiben», rät der dreifache Weltmeister Bautista, der von 2010 bis 2018 MotoGP fuhr. «Ich sage das aber auch, weil ich dort war. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Er fuhr nie dort und will es deshalb versuchen. Bei den Superbikes ist er ein Superstar, wenn du in der MotoGP Fünfter wirst, bist du ein Niemand. Es ist seine Entscheidung. Ich würde es nicht tun, ich verstehe aber, dass er es wenigstens einmal in seinem Leben versuchen will.»

«Topraks Traum ist, in die MotoGP zu gehen», hielt Sofuoglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Er wünscht sich diese Herausforderung, deshalb ist sie interessanter für ihn. Als ich Toprak meine Idee präsentierte, liebte er sie. Er sagte mir, wenn ich ihm das bieten kann, dann wäre er sehr aufgeregt, das zu tun. Wenn die Firma unseren Vorschlag akzeptiert, dann schauen wir uns nichts anderes mehr an.»

Die MotoGP-Gespräche stehen offenbar nicht vor dem baldigen Abschluss, denn Sofuoglu verhandelt auch weiterhin mit BMW über den Verbleib in der Superbike-WM. Der deutsche Hersteller unternimmt alles, um diesen dem Türken schmackhaft zu machen.