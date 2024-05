MotoGP in Le Mans: Eine feste Instanz im Rennkalender

Mit Zuschauerrekord und Johann Zarco auf dem MotoGP-Podest ging der 1000. Motorrad-GP auf der Piste von Le Mans in die Geschichte ein. Auch ohne Jubiläum verspricht die neueste Ausgabe das nächste große Festival.

In wenigen Tagen ist es wieder so weit – der MotoGP-Tross hält Einzug ins Fahrerlager der legendären Motorsportstätte von Le Mans.

Bereits vor wenigen Wochen war die Langstrecken-Motorrad-WM (EWC) zu Gast – nun wartet das Highlight der Sprintfans auf die MotoGP-Welt.

Zur Ruhe kommt die außergewöhnliche Rennanlage aber auch dann noch nicht, denn das kommerziell bedeutendste Event des Jahres folgt vier Wochen nach den Zweirädern in Form der 24h von Le Mans. Während Endurance- und MotoGP-Chauffeure den Bugatti Circuit befahren – toben sich die Autos auf der traditionellen Langstreckenvariante von Le Mans aus.

Im vergangenen Jahr flogen viele Champagnerkorken in Le Mans. Nicht nur, weil mit Johann ein Franzose das MotoGP-Podest bestieg – im Mail 2023 fand der 1000. Motorrad-GP der damals 74-jährigen Geschichte statt.

Den ersten Grand Prix in Le Mans gewann niemand anders als Giacomo Agostini. Nach seinem Auftaktsieg 1969 folgten sechs weitere Rennerfolge. «Ago Nazionale» ist damit Rekordhalter in Le Mans. Interessant: Aus der Garde der jüngeren MotoGP-Generation ist Jorge Lorenzo der erfolgreichste Absolvent des Frankreich-GP. Mit sechs Siegen schlägt Lorenzo auch Ikone Rossi, der in Le Mans viermal ganz oben auf dem Podest stand. Zumindest in der Königsklasse konnte in Le Mans noch nie ein einheimischer Pilot zum Sieg fahren.

Ein sehr erfolgreicher Athlet in Le Mans war auch Mick Doohan. Vor genau 30 Jahren feierte «Quick Mick» den ersten von vier Siegen in Folge auf der legendären Honda NSR 500. Die sportlich aktuell schwer angeschlagene Marke wird die Hersteller-Rekordliste in Le Mans mit 52 GP-Erfolgen noch eine ganze Weile weiter anführen.

Gefahren wird auch heuer wieder die bekannte GP-Variante des Bugatti Circuit. Mit nur knapp 4,2 km Länge ist die Piste eine der kürzesten im Kalender. Der Charakter der Piste polarisierend. Mit Ausnahme des superschnellen Rechtsbogens, in dem die Zielgerade mit der respekteinflößenden Haupttribüne mündet, ist Le Mans ein weniger flüssiger Kurs mit vielen Bremsmanövern. Sowohl die Passage auf die Zielgerade als auch die Doppel-Rechts-Kombination Garage Vert eingangs der Gegengeraden wird von den MotoGP-Rennern stumpf im ersten Gang genommen.

Nicht nur wegen des Layouts, auch wegen der mitunter schwierigen Gripverhältnisse bei kühler oder feuchter Witterung auf der im Nordwesten des Landes gelegenen Strecke, taucht Le Mans traditionell auf vorderen Positionen bei den Sturzstatistiken auf. Im vergangenen Jahr ging sogar der Titel für die meisten Unfälle (79!) pro Event an den Frankreich-GP.

Der Vertrag zur Austragung der MotoGP-Weltmeisterschaft in Le Mans läuft noch bis einschließlich 2026. Dass die Vereinbarung mit den Betreibern der gigantischen Rennanlage und der Dorna Sports als MotoGP-Rechteinhaber auch darüber hinaus wieder verlängert wird, das gilt als sicher – auch weil die weltberühmte Rennsportanlage im vergangenen mit über 152.000 Besuchern am Renntag einen neuen Rekord verzeichnete.