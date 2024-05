Pecco Bagnaia (Ducati/3.): «Das Gegenteil von Jerez»

Erst in 21. Runde musste Pecco Bagnaia die Führung abgeben

120.000 MotoGP-Fans verfolgten, wie ein engagierter Weltmeister lange die Führung des Frankreich-GP verwaltete und am Ende doch von seinen härtesten Gegnern besiegt wurde. Bagnaia war im Ziel drittbester Ducati-Pilot.

An mangelnder Hingabe lag es nicht, dass der Weltmeister den Grand Prix de France statt ganzen oben nur auf der dritten Stufe des Podests beendete. Am Start hatte Bagnaia wie so oft die Kontrolle übernommen und mit 20 fehlerfreien Runden lange Zeit für Ordnung auf der Piste gesorgt.

Die Flucht wollte dem Italiener auf der Werks-Desmosedici aber nicht gelingen. Jorge Martin ließ zu keiner Zeit abreißen und holte sich schließlich im zweiten Anlauf die Führung in Le Mans.

Pecco Bagnaia kommentierte den Führungswechsel: «Die große Frustration ist die, dass ich die letzten vier bis fünf Runden überhaupt nichts machen konnte, um wieder anzugreifen. Es war genau andersherum als in Jerez als ich gegen Ende noch einmal etwas mehr herausholen konnte. Ich musste heute von sehr nah zuschauen, ohne dass ich in der wichtigen Phase irgendetwas machen konnte.»

Auch die Revanche von Marc Márquez blieb bei der #1 nicht ohne Wirkung: Es war ein wenig mit Ansage. Denn die Stelle, an der mich Marc überholt, da hatte ich die größten Probleme. Es war sonderbar, denn genau hier war es kaum möglich, das Bike zu kontrolliert zu stoppen. Der Kurveneingang hier hat nicht gepasst.»

Aber natürlich gab es Dritter auch Positives zu vermelden. Bagnaia: «Mit einem dritten Platz werde ich nie komplett zufrieden sein können, aber nach einem guten Freitag, aber einem üblen Samstag, ging es heute auch wieder in eine gute Rechnung. 16 Punkte sind keine schlechte Ausbeute. Auch im Hinblick auf die letzten Jahre. 2023 und 2022 bin ich gecrasht und einen GP hier auf dem Podium zu beenden ist ein Erfolg.»

Für den Stand in der Weltmeisterschaft hat der Frankreich-GP hohe Relevanz. Während der bereits führende «Martinator» die maximal mögliche Ernte einfährt, nimmt Bagnaia 16 Punkte mit. Das ergibt ein Frankreich-Delta von ganzen 21 Punkten zu Gunsten des Spaniers. Ungemütlich wird es für Bagnaia nicht nur wegen der großen Lücke (37 Punkte) nach vorne, mit nur zwei Zählern Rückstand ist Marc Márquez nun auf Platz drei angekommen.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (12. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 27 Runden in 41:23,709 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,446 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,585

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,206

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,053

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,480

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,868

8. Brad Binder (ZA), KTM, +10,353

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +11,392

10. Alex Márquez (E), Ducati, +13,442

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,201

12. Johann Zarco (F), Honda, +26,809

13. Augusto Fernández (E), KTM, +27,426

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,026

15. Alex Rins (E), Yamaha, +30,936

16. Luca Marini (I), Honda, +40,000

– Jack Miller (AUS), KTM, 11 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 11 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 24 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 25 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP-Sprint Le Mans/F (11. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,694 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +2,280 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,174

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,798

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,698

6. Pedro Acosta (E), KTM, +9,185

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,190

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,516

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +12,257

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,699

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,492

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,578

13. Johann Zarco (F), Honda, +16,439

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,816

15. Brad Binder (ZA), KTM, +16,969

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,123

17. Augusto Fernández (E), KTM, +23,618

18. Luca Marini (I), Honda, +27,854

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 7 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück



WM-Stand nach 10 von 42 Rennen:

1. Martin, 129 Punkte. 2. Bagnaia 91. 3. Marc Marquez 89. 4. Bastianini 89. 5. Viñales 81. 6. Acosta 73. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 51. 9. Di Giannantonio 47. 10. Bezzecchi 36. 11. Alex Márquez 33. 12. Quartararo 25. 13. Miller 24. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. Mir 12. 18. A. Fernández 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 170 Punkte. 2. KTM 107. 3. Aprilia 100. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 180 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 144. 3. Aprilia Racing 132. 4. Gresini Racing 122. 5. Red Bull KTM Factory Racing 91. 6. Red Bull GASGAS Tech3 86. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 83. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.