Brad Binder: Vom letzten Startplatz Achter geworden! 12.05.2024 - 21:19 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Startaufstellung: Hinter Brad Binder stand keiner

Red-Bull-KTM-Pilot Brad Binder hatte die Pace für ein besseres Ergebnis in Frankreich. Dass er im Rennen in Le Mans am Sonntag nur Achter wurde, lag am schwächsten Qualifying seiner MotoGP-Karriere.