Laut Rául Fernández nur eine Beschreibung: Desaster

Von der Euphorie nach dem Sprint in Le Mans war bei Rául Fernández nach Platz 11 am Sonntag nichts mehr zu spüren. Sein MotoGP-Rennen sei katastrophal gewesen, mit der Trackhouse-Aprilia kam er nicht zurecht.

Nach seinem neunten Rang im Sprint am Samstag glaubte Rául Fernández, dass es im Grand Prix sogar noch besser würde, da er von Tag zu Tag stärker werde. «Für das Rennen gibt es nur eine Beschreibung, es war ein Desaster», so der Trackhouse-Aprilia-Pilot. Der rapide Stimmungsumschwung des Moto2-Vizeweltmeisters von 2021 hat seine Gründe. «Ich hatte überhaupt keinen Grip. Ich konnte die hintere Bremse nicht nutzen. Das ist für mich ein Rätsel und muss analysiert werden.»

Das Debakel hätte nichts mit den kühleren Temperaturen am Sonntag zu tun gehabt. «Im Warm-up ist es noch prächtig gelaufen und ich habe mich ebenso wohlgefühlt wie im Sprint.» Warum er mit seiner Aprilia RS-GP23 die Rundenzeiten vom Vortag nicht erreichen konnte, ist ihm ein Rätsel. «Vor allem in den Rechtskurven hatte ich massive Probleme, eine vernünftige Linie zu finden.»

Er hätte erwartet, mit der zweiten Gruppe um den fünftklassierten Fabio Di Giannantonio mithalten zu können. «Doch ich habe den Anschluss zu diesen Jungs ziemlich rasch verloren. Ich war so langsam, wirklich so langsam», lamentierte der Madrilene nach Platz 11, zehn Sekunden hinter dem vor ihm kurvenden Álex Márquez, in seinem Gefühlsdilemma von himmelhochjauchzend zu dann zu Tode betrübt. Auf Sieger Jorge Martin (Pramac Ducati) verlor er sogar 24,2 sec.

Zweifellos steht Rául Fernández mehr als andere Fahrer unter dem Druck eines Pedro Acosta. Seinem noch jüngeren Landsmann hatte der 23-Jährige zu Saisonbeginn prophezeit, dass es in der MotoGP «nicht mehr so einfach würde.» Obwohl dieser im Rennen in Le Mans seinen ersten Sturz zu verzeichnen hatte, dürften die überragenden Leistungen von Acosta auch Rául Fernández beeindrucken.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (12. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 27 Runden in 41:23,709 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,446 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,585

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,206

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,053

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,480

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,868

8. Brad Binder (ZA), KTM, +10,353

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +11,392

10. Alex Márquez (E), Ducati, +13,442

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,201

12. Johann Zarco (F), Honda, +26,809

13. Augusto Fernández (E), KTM, +27,426

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,026

15. Alex Rins (E), Yamaha, +30,936

16. Luca Marini (I), Honda, +40,000

– Jack Miller (AUS), KTM, 11 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 11 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 24 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 25 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Le Mans/F (11. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,694 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +2,280 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,174

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,798

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,698

6. Pedro Acosta (E), KTM, +9,185

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,190

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,516

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +12,257

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,699

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,492

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,578

13. Johann Zarco (F), Honda, +16,439

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,816

15. Brad Binder (ZA), KTM, +16,969

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,123

17. Augusto Fernández (E), KTM, +23,618

18. Luca Marini (I), Honda, +27,854

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 7 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 42 Rennen:

1. Martin, 129 Punkte. 2. Bagnaia 91. 3. Marc Marquez 89. 4. Bastianini 89. 5. Viñales 81. 6. Acosta 73. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 51. 9. Di Giannantonio 47. 10. Bezzecchi 36. 11. Alex Márquez 33. 12. Quartararo 25. 13. Miller 24. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. Mir 12. 18. A. Fernández 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 170 Punkte. 2. KTM 107. 3. Aprilia 100. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 180 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 144. 3. Aprilia Racing 132. 4. Gresini Racing 122. 5. Red Bull KTM Factory Racing 91. 6. Red Bull GASGAS Tech3 86. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 83. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.