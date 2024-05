Marc Marquez (Ducati/2.): Der Spanier war außer sich

Gresini-Ducati-Held Marc Marquez wetzte auch im Sonntagsrennen der MotoGP in Le Mans aufs Podium, sprach danach über sein Manöver gegen Weltmeister Pecco Bagnaia und bekam Lob von Rennsieger Jorge Martin.

Das MotoGP-Hauptrennen von Le Mans brachte am Sonntag wieder einiges an Diskussionsstoff für die Stammtische. Marc Marquez (31) wuchtete seine Gresini-Ducati erneut aufs Podium und fuhr von Startplatz 13 auf 2! Diese Position sicherte sich der achtfache Champion aber erst einen Kilometer vor dem Ziel.

Marquez war nach der Zieldurchfahrt außer sich vor Freude: Er trommelte auf den Tank seiner Ducati GP23, streichelte dann das Bike euphorisch und verbeugte sich in der Auslaufrunde wiederholt vor der Rekordkulisse auf dem Bugatti Circuit. Auch auf dem Podium brannten Marquez und Sieger Martin ein Feuerwerk an Emotionen ab.

«Der Start war gut, aber nicht so gut wie am Samstag, es war schwierig. Ich bin an einigen Jungs vorbeigekommen. Pecco hat dann aber sehr spät gebremst», meinte Marquez zum Verlauf des Rennens und in der Schlussphase.

Zu seinem starken Manöver vor der Schikane in der letzten Runde gegen Doppel-Weltmeister Pecco Bagnaia, als er es tapfer innen reinrollen ließ, sagte der Spanier mit breitem Grinsen: «Er kennt mich – ihr kennt mich! Ich musste es probieren, ich konnte es dann auch zum Glück halten.»

Im Ruheraum vor der Siegerehrung wunderten sich die drei Podiumsfahrer zunächst über den waghalsigen Überholversuch von Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) zu Beginn des Rennens in der Doppel-Rechts-Haarnadel «Garage Verte», der langsamsten Stelle der Piste.

«Sehr schöne Sache», meinte dann Sieger Martin anerkennend zum Manöver des achtfachen Champions Marquez gegen Bagnaia. Der Italiener stand direkt daneben – und wirkte nicht amüsiert.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (12. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 27 Runden in 41:23,709 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,446 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,585

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,206

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,053

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,480

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,868

8. Brad Binder (ZA), KTM, +10,353

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +11,392

10. Alex Márquez (E), Ducati, +13,442

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,201

12. Johann Zarco (F), Honda, +26,809

13. Augusto Fernández (E), KTM, +27,426

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,026

15. Alex Rins (E), Yamaha, +30,936

16. Luca Marini (I), Honda, +40,000

– Jack Miller (AUS), KTM, 11 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 11 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 24 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 25 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Le Mans/F (11. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,694 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +2,280 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,174

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,798

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,698

6. Pedro Acosta (E), KTM, +9,185

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,190

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,516

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +12,257

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,699

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,492

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,578

13. Johann Zarco (F), Honda, +16,439

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,816

15. Brad Binder (ZA), KTM, +16,969

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,123

17. Augusto Fernández (E), KTM, +23,618

18. Luca Marini (I), Honda, +27,854

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 7 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 42 Rennen:

1. Martin, 129 Punkte. 2. Bagnaia 91. 3. Marc Marquez 89. 4. Bastianini 89. 5. Viñales 81. 6. Acosta 73. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 51. 9. Di Giannantonio 47. 10. Bezzecchi 36. 11. Alex Márquez 33. 12. Quartararo 25. 13. Miller 24. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. Mir 12. 18. A. Fernández 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 170 Punkte. 2. KTM 107. 3. Aprilia 100. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 180 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 144. 3. Aprilia Racing 132. 4. Gresini Racing 122. 5. Red Bull KTM Factory Racing 91. 6. Red Bull GASGAS Tech3 86. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 83. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.