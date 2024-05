Álex Márquez (Ducati): «Ganz andere Sorgen als Marc»

Der jüngere Álex Márquez büßte das ganze Le-Mans-Wochenende für einen verpatzten MotoGP-Freitag. Ganz ähnlich startete sein Bruder Marc, doch die Gründe und Ursachen waren bei Gresini Ducati völlig unterschiedlich.

Der jüngere Álex Márquez büßte das ganze Le-Mans-Wochenende für einen verpatzten MotoGP-Freitag. Ganz ähnlich startete sein Bruder Marc, doch die Gründe und Ursachen waren bei Gresini Ducati völlig unterschiedlich.

«Wir hatten einen völlig verunglückten ersten Trainingstag. Aufgrund technischer Probleme kam ich kaum zum Fahren», analysierte Álex Márquez sein Frankreich-Abenteuer. «Wir hatten uns beim Test in Jerez eine Strategie für Le Mans zurechtgelegt und waren ziemlich optimistisch. Doch diesen verlorenen Freitag habe ich das ganze Wochenende mitgeschleppt», weiß der 28-Jährige, wo der Hund bei seiner Gresini-Ducati GP23 begraben lag.

«Auch wenn Marc am Freitag auch Probleme hatte, waren die Gründe doch völlig verschieden», kommentierte der Moto3-Champion von 2014 und Moto2-Weltmeister von 2019 die Leistung seines Superstar-Bruders. «Es ist ganz normal, wenn man das erste Mal mit einer Ducati auf eine neue Strecke kommt, dass man auch mal straucheln kann», erklärte Álex Márquez weiter. Doch im Unterschied zu MM93 gelang ihm dann eben kein Umschwung – Marc wurde in beiden Rennen Zweiter, obwohl er von Startplatz 13 losfahren musste.

Das Rennen beendete Álex als bescheidener Zehnter. «Es war kein gutes Rennen, aber sicher auch kein schlechtes. Von meinen rund 13 sec Rückstand auf Jorge Martin habe ich mir die Hälfte in den ersten vier Runden eingehandelt.»



Dass es dann im weiteren Verlauf der 27 Runden auf dem Bugatti-Circuit nicht mehr so recht nach vorne ging, schreibt der Katalane dem vermaledeiten Freitag zu.

«Aber ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Fehler in Le Mans einiges gelernt haben. Diese Erfahrungen werden wir in Montmeló und in Mugello mit Sicherheit ausnützen können», malt sich Álex Márquez eine rosige Zukunft für die beiden nächsten Grand Prix aus.

Mit seinen sechs Punkten aus Frankreich hat Álex Márquez jetzt 33 auf dem Konto, was Platz 11 in der WM-Tabelle bedeutet. Von den acht Ducati-Piloten liegt nur Franco Morbidelli hinter ihm, der Führende Jorge Martin hat bereits 129 Zähler.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (12. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 27 Runden in 41:23,709 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,446 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,585

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,206

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,053

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,480

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,868

8. Brad Binder (ZA), KTM, +10,353

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +11,392

10. Alex Márquez (E), Ducati, +13,442

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,201

12. Johann Zarco (F), Honda, +26,809

13. Augusto Fernández (E), KTM, +27,426

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,026

15. Alex Rins (E), Yamaha, +30,936

16. Luca Marini (I), Honda, +40,000

– Jack Miller (AUS), KTM, 11 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 11 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 24 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 25 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Le Mans/F (11. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,694 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +2,280 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +4,174

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,798

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,698

6. Pedro Acosta (E), KTM, +9,185

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,190

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,516

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +12,257

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,699

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,492

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,578

13. Johann Zarco (F), Honda, +16,439

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,816

15. Brad Binder (ZA), KTM, +16,969

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,123

17. Augusto Fernández (E), KTM, +23,618

18. Luca Marini (I), Honda, +27,854

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 7 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 42 Rennen:

1. Martin, 129 Punkte. 2. Bagnaia 91. 3. Marc Marquez 89. 4. Bastianini 89. 5. Viñales 81. 6. Acosta 73. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 51. 9. Di Giannantonio 47. 10. Bezzecchi 36. 11. Alex Márquez 33. 12. Quartararo 25. 13. Miller 24. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. Mir 12. 18. A. Fernández 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 170 Punkte. 2. KTM 107. 3. Aprilia 100. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 180 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 144. 3. Aprilia Racing 132. 4. Gresini Racing 122. 5. Red Bull KTM Factory Racing 91. 6. Red Bull GASGAS Tech3 86. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 83. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.