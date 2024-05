Ducati-MotoGP-Aufmarsch zu Ehren von Senna

Drei Weltmeister. Pecco Bagnaia und Enea Bastianini am Helm von Ayrton Senna

Zur Enthüllung der Special-Edition Ducati Monster im Formel-1-Paddock von Imola waren auch die MotoGP-Asse Pecco Bagnaia und Enea Bastianini vertreten. Wie etliche andere Stars zollten sie der Legende Senna Respekt.

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia und Teamkollege Enea Bastianini hatten am Donnerstag einen ganz speziellen Auftritt im Rahmen der Formel-1 in Imola. Die beiden MotoGP-Werksfahrer von Ducati Corse waren Teil einer ganz speziellen Abordnung aus Borgo Panigale, zu welcher auch Mastermind Gigi Dall'Igna gehörte.

Ebenfalls mit dabei waren Ducati-CEO Claudio Domenicali und Davide Tardozzi. Anlass war die Präsentation der «Ducati Monster Senna Limited Edition» im Design von Legende Ayrton Senna, die am Donnerstag im Formel 1-Paddock anlässlich des 30. Todestages des Brasilianers enthüllt wurde. Senna war einer der allerersten Besitzer einer 900er-Ducati Monster. Den dreifachen Champion mit seiner Familie und Ducati verband eine Partnerschaft – und Freundschaft, die auch nach dem tragischen Tod der Formel 1-Ikone fortgesetzt wurde.

Bagnaia und Bastianini inspizierten das gelbe Monster-Sammlerstück auf der Bühne ganz genau und ließen sich einige Details erklären. Besondere Anziehungskraft hatte auf die beiden MotoGP-Helden einer der Original-Helme von Senna, der in einem Glas-Würfel präsentiert wurde.

Im Fahrerlager des «Autodromo Enzo e Dino Ferrari» von Imola wurde auch der ehemalige MotoGP-Rennmanager Paolo Ciabatti in Imola gesichtet, der Ende 2023 die MotoGP-Agenden an Mauro Grassilli abgegeben hat und sich nun intern um das Motocross-Projekt kümmert. Grassilli war ebenfalls einer der Paten bei der Enthüllung der Monster-Spezialedition in Imola. Die MotoGP-WM nimmt bereits nächste Woche mit dem Rennen auf dem Circuit de Catalunya von Barcelona wieder volle Fahrt auf.