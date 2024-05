Cal Crutchlow fällt aus für Wildcard in Mugello

Aus den Wildcard-Festspielen in Mugello wird zumindest aus Yamaha-Sicht nichts. Das japanische Werk musste Cal Crutchlow, der für den Italien-GP als dritter Pilot der Yamaha YZR-M1 im Aufgebot stand, wieder zurückziehen.

Der Entschluss wurde nach dem Test in der vergangenen Woche auf der Piste in der Tosakana gefasst. In seiner Rolle als offizieller MotoGP-Testfahrer hatte Crutchlow zusamen mit den beiden Stammfahrern Alex Rins und Fabio Quartararo zwei volle Tage Versuche gefahren.

Der Ex-Stammfahrer leidet schon seit Beginn des Jahres unter Schmerzen in der rechten Hand. Den Strapazen eines GP-Wochenendes sieht sich der 38-Jährige, der in seiner langen Karriere drei MotoGP-Siege erkämpfte, aktuell nicht gewachsen. Ein Ersatzpilot ist nicht eingeplant.

Bestätigt ist dagegen für den GP in Italien Stefan Bradl, der auch am nächsten Wochenende in Catalunya die RC213C in HRC-Farben steuern wird. Auch Pol Espargaro wird in Mugello auf einer fünften KTM RC16 zu bestaunen sein.

Vor dem Hintergrund, dass Yamaha aktuell alle Kräfte bündelt, fix für 2025 mit einem Satelliten-Team plant und auch in der Entwicklung fleißig ist, werden die Japaner gut beraten sein sich neben dem angeschlagenen Crutchlow einen weiteren Spitzen-Testfahrer ins Team zu holen.