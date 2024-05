Kunstgriff: Pramac sichert Prima als Hauptsponsor

Kunst in schneller Bewegung. Beide Pramac-Racer starten in Barcelona in einem besonders kreativen Design

2022 zog Pramac Racing den italienischen Versicherer Prima als größten Geldgeber an Land. 2023 holte man gemeinsam die MotoGP-Team-WM. Mit einem künstlerischen Akt wurde die Partnerschaft am Donnerstag verlängert.

Auch wenn die größte Aufmerksamkeit im Vorfeld der sechsten MotoGP-Runde in Barcelona dem bewegenden Auftritt von Aleix Espargaro galt, der vor dem gefühlt gesamten MotoGP-Fahrerlager seinen Rücktritt mit Ende der Saison 2024 bekannt gab, gab es in Catalunya noch weitere Neuigkeiten.

So verkündete die Pramac-Racing Struktur in Anwesenheit ihres Teaminhabers Paolo Campionoti die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Prima. Der Hauptsponsor des Teamweltmeisters von 2023 wird der Mannschaft um Team-Manager Gino Borsoi auch über die laufende Saison hinaus erhalten bleiben. Bis einschließlich 2027 und damit auch bis in die neue MotoGP-Generation tritt der italienische Rennstall in den Farben des Versicherungs-Unternehmens aus Mailand auf.

Um die besondere Allianz auch visuell gebührend aufleben zu lassen, durfte sich der spanische Künstler Miguel Caravaca ans Werk machen. Den Gran Premio de Catalunya werden die beiden Racer Jorge Martin und Franco Morbidelli in einem speziellen Design in Angriff nehmen. Nicht nur Bikes und Piloten sind als rasenden Motive des zeitgenössischen Künstlers unterwegs.

Auch die Box des Team wird während des Wochenendes in eine Galerie umgewandelt. Als besondere Geste der Aktion überreichte Paolo Campinoti ein großformatiges Portrait von Carmelo Ezepelata persönlich an den Chef der Dorna.

Paolo Campinoti, der sich dem Anlass entsprechend die enge Partnerschaft mit seinem Hauptsponor zelebrierte, aber kein Wort über den spekulierten Herstellerwechsel ab 2025 verlor, unterstrich die große Bedeutung der Zusammenarbeit.

«Ich freue mich, die Verlängerung unserer Zusammenarbeit mit Prima bis 2027 bekannt geben zu können. In diesen drei Jahren haben wir gemeinsam wichtige Ziele erreicht, von denen das bedeutendste der Gewinn des MotoGP-Team-Weltmeistertitels im Jahr 2023 war, eine Leistung, die ein unabhängiges Team wie das unsere nie erreicht hat. Die Saison 2024 hat sehr gut begonnen, die Ergebnisse auf der Strecke sind ermutigend und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten drei Jahren, die wir gemeinsam erleben werden, zufrieden sein werden. Ich möchte mich bei Miguel Caravaca bedanken, der mit seiner Kunst die Werte und Protagonisten unseres Teams verkörpert und es uns ermöglicht hat, dieses neue Kapitel gemeinsam mit Prima auf originelle und kreative Weise zu eröffnen.»